Shakira en el Zócalo: ‘Prometo darles todo’

A unas horas de su show gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, Shakira envío un emotivo mensaje a los fans, principalmente a los que acamparon desde la madrugada del viernes.

“Veo que están acampando desde hace dos días en el Zócalo y estoy viendo en vivo cómo empiezan ya a ocupar la plaza. Me siento tan agradecida por todo lo que hacen por mí”, escribió en sus redes sociales la cantante colombiana Shakira.

Tengo una mezcla de emoción y nostalgia por este cierre de mi gira en mi casa, México.



La intérprete de “Loba” prometió ofrecer una noche inolvidable en el Zócalo capitalino.

“Esta noche prometo darles todo. Los quiero tanto, tanto. Son los mejores”, expresó emocionada.

La originaria de Barranquilla dijo tener sentimientos encontrados al cerrar su gira Las mujeres ya no lloran con la que logró 13 fechas en el Estadio GNP Seguros, donde reunió a 800 mil fans.

“Tengo una mezcla de emoción y nostalgia por este cierre de mi gira en mi casa, México”, comentó.

Esta es la segunda vez que Shakira ofrece un concierto gratuito en el Zócalo, la primera fue en 2007, cuando convocó a 210 mil fans.

En esta ocasión se espera que incluso rompa récord y supere los 300 mil fans que reunieron Los Fabulosos Cadillacs.

Sortean el calor

Desde temprana hora, fans ya esperan a Shakira, algunos se cubren del sol con sombrillas, sombreros y gorras.

Ante el clima de esta tarde en la Ciudad de México, la intérprete aconsejó a sus fanáticos cuidarse e hidratarse.

“Tomen mucha agua, por fa”, les dijo al final de su mensaje.