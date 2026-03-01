Shakira en el Zócalo: Despliega SSC a 3 mil 800 policías

Tienen apoyo de ambulancias y grúas

Jonathan Castro

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que para el concierto de Shakira en el Zócalo desplegará a más de tres mil 800 oficiales.

La dependencia indicó que los elementos que participaron en el operativo especial de este evento son parte de la Subsecretaría de Control de Tránsito, Inteligencia e Investigación Especial, así como de Participación y Prevención del Delito.

Además, las autoridades tendrán el apoyo de 47 vehículos, 25 motocicletas, dos grúas y dos ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas.

6,500 elementos cuidarán evento

En un recorrido, La Razón ha evidenciado que, en los filtros de seguridad para llegar al primer cuadro, los oficiales no permiten pasar con cinturones, sombrillas, bancos, alimentos, entre otros objetos.

Asistentes entrevistados han mencionado que los filtros son buenos, aunque llegan a ser confusos.

Asimismo, desde la semana pasada el Gobierno capitalino destacó que no se permitirá la venta de alcohol en esta zona de la ciudad durante este domingo, en el que Shakira se presentará en este escenario por segunda ocasión.

