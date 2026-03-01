Gobierno CDMX despliega operativo permanente para garantizar seguridad en concierto de Shakira

Secretaría de Gobernación de la CDMX despliega operativo permanente para garantizar seguridad en concierto de Shakira.

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó que mantiene un operativo permanente para garantizar la seguridad durante el concierto de la cantante colombiana Shakira, quien se presenta este domingo 1 de marzo en el Zócalo capitalino.

A través de una publicación en redes sociales, la dependencia informó que este operativo de seguridad se lleva a cabo en coordinación con diversas dependencias del Gobierno capitalino, y es un esfuerzo para garantizar que el evento se lleve a cabo “con orden, seguridad y en un ambiente de paz”.

Trabajamos para que esta celebración en el corazón de la ciudad se lleve a cabo con normalidad y en beneficio de todas y todos. Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México



Recordar que, para resguardar el concierto de Shakira, se desplegará a un total de seis mil 500 servidores públicos, de los cuales tres mil 800 serán policías de diversas subsecretarías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Estos elementos estarán apoyados por 47 vehículos, 25 motocicletas y sobrevuelo de helicópteros del agrupamiento Cóndores, además de drones coordinados con el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5).

A los oficiales los acompañarán elementos de Protección Civil, Salud (ERUM, CRUM y Cruz Roja), Bomberos y personal de Locatel.

Ubicación de las pantallas para mirar el show de Shakira en el Zócalo ı Foto: X @GobCDMX

Al concierto de Shakira en el Zócalo capitalino esperan entre 280 mil y 300 mil asistentes. El récord de asistencia a un evento en la Plaza de la Constitución lo ostenta el concierto que dio en 2023 el grupo argentino Los Fabulosos Cadillacs. Fuentes estiman que se rompa este récord de asistencia.

Asimismo, habrá pantallas distribuidas en distintos puntos del Centro Histórico para que los asistentes que no alcancen a llegar al Zócalo puedan disfrutar del evento.

El concierto de Shakira en el Zócalo se celebra como parte del festival Tiempo de Mujeres del Gobierno capitalino, que se realiza en el marco de los días cercanos al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Además, el evento es financiado por Grupo Corona, en el marco de su aniversario 100.

