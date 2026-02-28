Horarios de transporte público por concierto de Shakira en el Zócalo

La Ciudad de México se prepara para un evento masivo que será histórico. Hablamos del concierto gratuito de Shakira en el Zócalo capitalino, programado para este domingo 1 de marzo.

Ante la expectativa de una asistencia multitudinaria, la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) anunció medidas especiales en el transporte público para garantizar que los asistentes puedan llegar y regresar de manera segura y ordenada.

La estrategia incluye horarios extendidos en Metro, Metrobús y Trolebús, así como ajustes en rutas y presencia reforzada de agentes de tránsito en calles clave del Centro Histórico. El objetivo es evitar aglomeraciones y facilitar la movilidad en una jornada que se anticipa vibrante para la capital.

Si vas a asistir al concierto de Shakira en el Zócalo, este domingo, toma nota.

El Sistema de Transporte Colectivo Metro extenderá su servicio hasta la 01:00 horas del lunes 2 de marzo en las líneas 1, 2 y 9, con el fin de garantizar el regreso seguro de los asistentes. Las estaciones más cercanas al Zócalo son Pino Suárez, Allende, Bellas Artes, Hidalgo y Revolución de la Línea 2; Isabel La Católica de la Línea 1; y San Juan de Letrán de la Línea 8.

El Metrobús también operará con horario extendido en las Líneas 1 y 7, con frecuencia de paso de aproximadamente 15 minutos a partir de la medianoche. La tarifa se mantendrá en 6 pesos y podrá cubrirse con las formas de pago habituales. Sin embargo, se prevén modificaciones en las Líneas 3, 4 y 7 debido a las condiciones viales en la zona, pues varias calles estarán bloqueadas.

El Sistema de Transporte Eléctrico (Trolebús) ofrecerá servicio extendido en las líneas 1 (Corredor Cero Emisiones sobre Eje Central), 2 (Chapultepec–Pantitlán) y 5 (San Felipe de Jesús–Hidalgo), también hasta la 01:00 horas del lunes.

¿A qué hora inicia el concierto de Shakira en el Zócalo y cómo llegar?

El concierto de Shakira en el Zócalo está programado para iniciar a las 20:00 horas del domingo 1 de marzo, el acceso será libre. Te recomendamos llegar con anticipación y planear su ruta considerando las estaciones de Metro y Metrobús más cercanas, así como los cierres viales en el Centro Histórico.

La SEMOVI exhorta a los asistentes a mantenerse atentos a las actualizaciones en tiempo real a través de las redes sociales oficiales del Metro, Metrobús y Trolebús, donde se informarán ajustes de último momento.