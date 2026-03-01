¿Dónde ver el concierto de Shakira en el Zócalo de la CDMX en vivo?

¿Dónde ver el concierto de Shakira en el Zócalo de la CDMX?

Shakira se presentará este domingo en el Zócalo de la Ciudad de México como parte del cierre de gira de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, en el marco de las celebraciones del Gobierno de la Ciudad de México por el Día de la Mujer.

Este 1 de marzo, el concierto gratuito de Shakira en la CDMX en la Plaza de la Constitución promete hacer historia y romper el récord al show más grande ofrecido en el Zócalo, realizado por Los Fabulosos Cadillacs al reunir a 300 mil personas en 2023.

📸 #Foto |🔥 ¡El centro de la Ciudad de México vibra de emoción!



Miles de fans ya se acomodan frente al escenario, listos para vivir cada momento del concierto de Shakira en el Zócalo.

¡La energía es increíble!#Shakira #ZocaloCDMX #Concierto

📹: @ivanortizm9 / @LaRazon_mx pic.twitter.com/OrROoIYfGi — La Razón de México (@LaRazon_mx) March 1, 2026

Ahora, la intérprete de ‘Loba’ promete reunir a miles de personas en los alrededores del Centro Histórico. Si no puedes o no deseas asistir de manera presencial a la presentación, existe una alternativa para que disfrutes del mismo desde tu casa.

¿A qué hora y dónde ver a Shakira en el Zócalo de la CDMX?

El concierto comienza a las 20:00 horas en la Plaza de la Constitución, como se confirmó por el anuncio oficial. El acceso es completamente gratuito, así como la transmisión en vivo a la que puedes acceder desde varios dispositivos.

La propia artista anunció que la presentación podría seguirse a través de sus redes sociales como Instagram, Facebook o TikTok, lo que da acceso incluso a los fans fuera de México.

Por otro lado, el Gobierno de la Ciudad de México también transmitirá la histórica presentación en su canal oficial de YouTube, siendo así la transmisión oficial para el territorio mexicano.

Asimismo, el programa estará disponible a través del Facebook Live de la Jefatura de Gobierno, así como en el canal de YouTube de Capital 21.

▶ #Vídeo | 🔥🎤 A solo 8 horas de que comience el concierto de Shakira en el Zócalo, cientos de fans ya se encuentran frente al escenario, esperando vivir una noche inolvidable.

📹: @ivanortizm9 / @LaRazon_mx pic.twitter.com/iOboJzXO18 — La Razón de México (@LaRazon_mx) March 1, 2026

La presentación gratuita ocurre después de 13 fechas agotadas en el Estadio GNP Seguros, donde la celebridad colombiana vendió más de 800 mil boletos vendidos solo en la capital del país, obteniendo el reto de más shows con localidades agotadas en la historia del inmueble.

Se espera que la famosa interprete algunos de sus más grandes éxitos musicales, desde temas clásicos como “Antología”, “Don´t Bother" y “La Tortura”, hasta sus más recientes hits como “Monotonía” y la Sesión de BZRP.

“Tengo una mezcla de emoción y nostalgia por este cierre de mi gira en mi casa, México”, expresó Shakira en una reciente publicación en X. “Veo que están acampando desde hace dos días en el Zócalo y estoy viendo en vivo cómo empiezan ya a ocupar la plaza. Me siento tan agradecida por todo lo que hacen por mí”, señaló.