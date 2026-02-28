Shakira: Las mujeres juntas somos invencibles

LA COLOMBIANA anoche en concierto. MÁS DE 800 MIL personas reunió Shakira entre las 13 fechas que se presentó en el Estadio GNP Seguros.

No fue una despedida cualquiera. Fue una celebración convertida en hazaña. Shakira concluye su gira en México con su concierto número 13 en el Estadio GNP, marcando un récord en el recinto y dejando claro que su historia con el país atraviesa generaciones.

Fiel a su tradición, la cantante realizó su caminata entre fans e invitados especiales antes de subir al escenario para entonar las primeras canciones de su historia musical. Entre luces y una multitud que coreaba su nombre, abrió la noche con un emotivo saludo: “Buenas noches, México”. La respuesta fue inmediata, ensordecedora, como si cada asistente supiera que estaba presenciando un momento irrepetible e histórico.

El Dato: Más de 800 mil personas reunió Shakira entre las 13 fechas que se presentó en el Estadio GNP Seguros.

Ya frente a un estadio completamente abarrotado, después del primer set musical, la colombiana se mostró conmovida ante su público. “Me siento en mi casa, 13 conciertos en el Estadio GNP, no lo puedo creer, es un sueño que ustedes me han hecho vivir”, confesó. Y agregó con la voz entrecortada: “Jamás se me va a olvidar todo el cariño que me han dado, y todo lo que me ha dado este país que amo. Ustedes y yo somos familia”.

El vínculo fue más allá del espectáculo. “México, esta noche, por siempre y para siempre, somos uno”, declaró, provocando una ovación ensordecedora que se extendió varios minutos.

A mitad del espectáculo, antes de interpretar “Don’t Bother”, la artista de 49 años ofreció uno de los discursos más personales de la velada. “13 conciertos, esto es más que un regalo, es un milagro y una recompensa de la vida”, expresó. Con honestidad, habló de las caídas y de la resiliencia: “De las caídas nadie se salva. A muchas nos ha pasado que cuando vamos a una fiesta, sacamos los tacones y aunque nos lastimen, seguimos bailando”.

El mensaje se transformó en arenga colectiva: “Porque como mujeres, cada vez que nos caemos nos levantamos más fuertes y resistentes”. Y remató citando a la reconocida escritora chilena Isabel Allende: “Como dijo Isabel Allende, las mujeres solas somos más vulnerables, juntas somos invencibles”.

El repertorio fue un recorrido por distintas etapas de su carrera. Desde la potencia de “La Fuerte” y “Girl Like Me”, hasta clásicos como “Estoy Aquí” e “Inevitable”. El público vibró con canciones como “Te Felicito”, “TQG”, “Chantaje” y “Monotonía”, pero también con los himnos generacionales “Antología”, “Día de Enero” y “Pies Descalzos”.

La recta final desató euforia pura: “Suerte”, “Waka Waka” en versión champeta y un encore que incluyó las canciones “Loba” y “Session”, confirmando que su presente creativo conecta con la misma intensidad que sus inicios. Cada cambio de vestuario, cada coreografía y cada interludio narrativo reforzaron la idea de que no se trataba únicamente de un concierto, sino de un espectáculo integral.

El cierre en el Estadio GNP no sólo significó una cifra récord, representó la consolidación de una relación entrañable con el público mexicano, que la ha acompañado desde hace tres décadas. Ahora, con la mirada puesta en su próxima presentación en el Zócalo capitalino, la artista colombiana deja claro que su historia en México sigue escribiéndose en letras mayúsculas.

“Es un sueño que ustedes me han hecho vivir”, repitió antes de despedirse. Y mientras abandonaba el escenario, quedó la sensación de que esas 13 noches no fueron una casualidad, sino la confirmación de un lazo que, como ella misma dijo, es “por siempre y para siempre”.

Las Mujeres Ya No Lloran World Tour de Shakira ha vendido más de 2.5 millones de boletos alrededor del mundo y 75 shows. La artista de Barranquilla, Colombia, ha viajado por el continente por un año, donde ha sido protagonista de presentaciones exitosas en escenarios internacionales. Grupo Frontera, Pitbull, Black Eyed Peas, Grupo Niche, han sido algunos de los artistas que han acompañado en el escenario a la intérprete.

Además, Billboard anunció que rompió récord Guinness con la gira hispana más taquillera de la historia, superando al Luis Miguel Tour 2023–24, que sostenía el récord.

En este tour, México ha sido el epicentro del fenómeno global. Tan sólo en la capital del país la intérprete se presentó 13 veces en el Estadio GNP Seguros, marcando un récord que será difícil de superar. Del mismo modo, visitó ciudades como Monterrey, Guadalajara, Querétaro Puebla, Tuxtla Gutiérrez, Mérida, Veracruz y Chihuahua, entre otras, donde la presencia de La Loba también causó furor.

El zócalo se alista para recibir a la loba

Shakira ofrecerá un concierto masivo el domingo 1 de marzo de 2026 a las 20:00 h en el Zócalo, donde se reunirá una vez más con su manada. Se espera una asistencia de más de 210 mil personas, cifra que busca igualar el récord de su presentación de 2007.

DESDE el jueves se monta el escenario para Shakira. ı Foto: Especial

El Gobierno de la CDMX anunció que, para garantizar que todos los asistentes puedan ver el show, se instalarán pantallas de video en la explanada (esquina con V. Carranza), en la calle 20 de Noviembre, así como en el Monumento a la Revolución y la Alameda Central. Además, para facilitar el regreso, el transporte público extenderá su horario hasta la 01:00 h del lunes 2 de marzo: el Metro operará en las líneas 1, 2 y 9; el Trolebús en las líneas 1, 2 y 5; y el Metrobús en la línea 1 y un tramo de la línea 7. Se desplegarán 6 mil 500 elementos de seguridad pública y se instalarán 12 módulos para localizar a personas extraviadas y otros 12 para brindar auxilio médico.