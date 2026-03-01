Concierto de Shakira en el Zócalo: Sigue el minuto a minuto

Por fin llegó el día del gran concierto de Shakira en uno de los sitios más emblemáticos de la capital mexicana, el Zócalo. Tras trece históricas noches de música y baile en el Estadio GNP, la cantante de Barranquilla, Colombia, se traslada al corazón de la Ciudad de México para poner a vibrar a cientos de miles de personas.

Aquí te compartimos el minuto a minuto de esta histórica presentación para que conozcas lo más relevante de este magno evento.

12:20 | A ocho horas de que inicie el concierto de Shakira en el Zócalo, cientos de personas ya están en primera fila

A ocho horas de que la cantante colombiana de inicio a su show en la Plaza de la Constitución, cientos de fans se aglomeran en la zona más cercana al escenario, quienes usan gorras y sombrillas para cubrirse del sol.

12:12 | Resalta la mercancía de Shakira rumbo al concierto

En las calles aledañas al Zócalo, vendedores ofrecen a los fans gorras y gafas con el nombre de Shakira impreso, así como billetes con el rostro de la intérprete.

📸 #Foto | ✨🎤 ¡Así luce la mercancía rumbo al concierto de Shakira en el Zócalo!



📸 : @ivanortizm9 / @LaRazon_mx pic.twitter.com/sZE9czDjuG — La Razón de México (@LaRazon_mx) March 1, 2026

12:00 | SSC implementa operativos para garantizar la seguridad de los asistentes

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana revisan las mochilas de las personas que se dirigen al Zócalo como parte de un operativo.