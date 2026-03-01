Fans de todo México se reúnen en el Zócalo para cantar con Shakira esta noche

Fans de diferentes regiones de México ya se encuentran reunidos en el Zócalo de la Ciudad de México para el concierto de esta noche de Shakira. La emoción del público mexicano por la presentación de la artista colombiana se siente desde varias horas antes.

En La Razón, acudimos a entrevistar a los seguidores de La Loba, quienes nos contaron cómo viven la antesala al show.

Desde la noche del sábado, algunas personas se instalaron con casas de campaña y cobijas conseguir lugares en primera fila para el concierto de Shakira en el Zócalo este 1 de marzo. Además, durante las primeras horas de esta mañana, otros cientos se apresuraron a formarse para ingresar a la explanada.

Sin importar la distancia, personas de todas las regiones de México se trasladaron para cantar y bailar los éxitos de la artista colombiana. Tal es el caso de Margarita, quien llegó a la capital ayer, desde Zapopan, Jalisco, para ver por primera vez a Shakira, tras haber vivido la semana un episodio violento en su hogar, en Zapopan, Jalisco.

“Nosotros vivimos en la periferia y se quemaron camiones en tres zonas de donde estamos nosotros. Estuvo muy feo. Primero fue el tarifazo del camión, luego lo del sarampión y ahora lo de El Mencho. A ver qué pasará mañana”, mencionó Margarita en entrevista.

A una semana de ese momento duro para su familia, ahora están emocionados por el concierto. “Espero que todos nos divirtamos, que nos la pasemos padre, y que no haya cosas feas. Vamos a cantar y a disfrutar el concierto”, dijo.

El pasado 28 de febrero llegó a la CDMX para ver a la cantante colombiana: “Desde entonces estamos con una tía y ya en la mañana nos venimos al zócalo para hacer fila y agarrar un buen lugarcito”.

Dado el costo de los boletos para acceder a un concierto de la talla de Shakira, la jalisciense agradece que este podrá ver a su artista favorita. “Sí me gusta, pero por la economía y el precio de los boletos, la verdad no pudimos verla”, comentó.

▶ #Vídeo | Margarita llegó desde ayer al Zócalo capitalino para ver a Shakira. Viene desde Zapopan, Jalisco, donde la semana pasada se registró una ola de violencia tras el asesinato de El Mencho.

O Charly, quien, con todo y su resplandeciente atuendo en color rosa y blanco perfecto para la ocasión, viajó desde Ometepec, Guerrero, para cantar y bailar los éxitos de Shak. “Llegamos como a las 11:30, desde la Costa Chica de Guerrero venimos a ver a La Loba”, comentó con emoción a La Razón.

“Es la primera vez que la voy a ver, esperemos que la gente coopere para que no empuje y podamos disfrutar todos juntos”, añadió.

Además, entre la multitud, destaca Rafaela, quien sostiene entre manos una lona que tiene la leyenda “Soy tu fan desde 1995, te sigo con los pies descalzos” y la imagen de Shakira siendo besada en ambos cachetes por sus hijos Milan y Sasha. La mujer originaria de Irapuato, Guanajuato, comentó que llegó a la CDMX desde el miércoles, pero se encuentra en el Zócalo desde la mañana de este domingo.

Recordó: “Soy su fan desde que esperaba a que saliera en la radio para escucharla y ahora la puede escuchar una cada vez que quiere”.

No es la primera vez que Shakira ofrece un concierto gratuito ni la primera que Rafaela ve a la cantante en vivo. En 2007, la colombiana ofreció un concierto gratuito ante 210 mil personas.

Ahora se prevé que este sea el mayor concierto de Shakira y el más grande la Plaza de la Constitución, superando, inclusive, los conciertos de Paul McCartney (2012 | 230 mil asistentes), Grupo Firme (2022 | 280 mil personas) y el récord de Los Fabulosos Cadillacs, cuando en 2023 juntaron 300 mil personas.

“El año pasado, cuando Shakira empezó su gira, yo fui a verla. Pero estoy igual de emocionada”, explicó.

Ana, vecina de Iztacalco, resaltó la importancia de estos eventos gratuitos, en este caso realizado por Grupo Corona, en conmemoración de sus 100 años. “No había tenido la oportunidad de verla antes por falta de dinero y porque no conseguí boletos el año pasado. Ahora estoy muy emocionada”, contó a La Razón.

Sin embargo, lamentó que el operativo de seguridad, implementado por la Secretaría de Seguridad Ciudad capitalina (SSC) fuera heterogéneo, según la entrada al Zócalo a donde acudieras.

“Sí me encontré con policías que sí te revisan y todo, pero a mi mamá le quitaron la sombrilla porque no podía pasar con ella. Y pues que mal por la salud de mi mamá porque el sol está fuerte. Y hay muchísima gente aquí con sombrillas que pudo pasar.

“De hecho, no traíamos nosotros sombrilla, pero nos dijeron que podíamos pasar con una, así que la compramos. Pero después nos dijeron que no cuando quisimos pasar”, explicó.

En un recorrido, este diario observó que cada dispositivo en los accesos al Zócalo había criterios diferentes de revisión. Mientras que en Madero no había problema con pasar con sombrillas, eso no pasaba en 5 de Mayo, dónde inclusive no se permitía pasar con cinturón. Decenas de personas prefirieron tirar sus cinturones, bancos y sombrillas en ese acceso, con tal de ver a Shakira.