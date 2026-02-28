¿Dónde están ubicadas las pantallas para ver el show de Shakira en el Zócalo?

La Ciudad de México se prepara para recibir a una multitud histórica en el concierto gratuito de Shakira en el Zócalo, este domingo 1 de marzo. Se espera que cientos de miles de personas se concentren en el corazón de la capital, lo que convierte la logística en un reto de gran magnitud.

Para garantizar que nadie se pierda de la experiencia de La Loba, el Gobierno capitalino ya instaló pantallas gigantes en distintos puntos estratégicos del Centro Histórico y zonas aledañas. Te contamos dónde se encuentran ubicadas para que disfrutes el monumental show de la colombiana.

El Gobierno de la Ciudad de México anunció que se instalarían pantallas gigantes y hoy es una realidad. Todo esto se realiza con el objetivo de que todos los asistentes, incluso aquellos que no logren acceder directamente a la plancha principal del Zócalo, puedan disfrutar del espectáculo con comodidad y seguridad.

Además, es una buena opción para quienes asistan con niñas o niños pequeños, adultos mayores y/o personas que requieran asistencia. De este modo, tu integridad y la de tus seres queridos no estará en peligro.

Las pantallas para ver el show de Shakira en el Zócalo están distribuidas en varios espacios clave para ampliar la visibilidad del concierto:

Avenida 20 de Noviembre: tres pantallas colocadas a lo largo de la vía, desde la zona de portales.

Calle 5 de Mayo: pantallas para quienes ingresen por esta ruta hacia el Centro Histórico.

Avenida José María Pino Zuárez: cercana al Zócalo, pero es un espacio más abierto, por lo tanto, habrá mayor comodidad para mirar el show de Shakira.

Monumento a la Revolución: donde habrá transmisión en vivo para quienes prefieran evitar la multitud del Zócalo.

Alameda Central: otra opción para seguir el concierto en un ambiente familiar.

Ubicación de las pantallas para mirar el show de Shakira en el Zócalo ı Foto: X @GobCDMX

Estas ubicaciones permitirán que miles de asistentes disfruten del espectáculo de la cantante colombiana sin necesidad de ingresar directamente al Zócalo, ayudando a descongestionar la plancha principal y ofreciendo alternativas seguras.

Estaciones de Metro cercanas al Zócalo

Para llegar al Zócalo y a las zonas con pantallas, las estaciones de Metro más recomendadas son:

Línea 2: Pino Suárez, Allende, Bellas Artes, Hidalgo y Revolución.

Línea 1: Isabel La Católica.

Línea 8: San Juan de Letrán.

Además, el Metro, Metrobús y Trolebús extenderán su horario de servicio hasta la 01:00 horas del lunes 2 de marzo, para que el regreso de todos los asistentes sea seguro y ordenado. No olvides tu tarjeta de movilidad integrada, pues es el único método de pago.