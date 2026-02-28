¿Habrá ley seca en el Zócalo por concierto de Shakira? Esto es lo que debes saber

Para el concierto gratuito de Shakira, que se realizará este domingo 1 de marzo en la Plaza de la Constitución (Zócalo), el Gobierno de la Ciudad de México anunció la aplicación de ley seca en el perímetro “A” del Centro Histórico.

El objetivo de esta regulación es garantizar la seguridad y el orden público, considerando la concentración masiva de personas que se espera para el evento.

En el marco del concierto de @shakira en el #ZócaloCapitalino, el @GobCDMX informa que se emitió el acuerdo por el que se establece ley seca, publicado hoy en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.



El Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) reforzará la supervisión en los establecimientos para asegurar que se cumpla la ley seca, y las autoridades recordaron que permanece vigente la prohibición de venta de alcohol a menores de edad y de consumo en envase abierto en la vía pública.

Además, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegará un operativo especial de seguridad y movilidad, que incluirá cierres parciales de calles, presencia policial y módulos de atención para el público. Las autoridades exhortan a los asistentes a planear con anticipación sus traslados y respetar las indicaciones de seguridad, así como a evitar la ingesta de alcohol en espacios públicos durante el evento.

Shakira en el Zócalo de la CDMX ı Foto: Especial

La implementación de ley seca en eventos masivos como conciertos, festivales y celebraciones, las autoridades han recurrido a esta medida para minimizar riesgos y prevenir incidentes relacionados con el consumo de alcohol.

En ocasiones anteriores, estas disposiciones se acompañaron de operativos de tránsito y coordinación con servicios de emergencia para atender cualquier eventualidad.

El concierto de Shakira, programado para iniciar a las 20:00 horas, se espera que atraiga a decenas de miles de asistentes, tanto locales como turistas, lo que refuerza la necesidad de la medida.

Las autoridades capitalinas reiteran que el cumplimiento de la ley seca contribuirá a un desarrollo seguro del evento, protegiendo tanto a los espectadores como a los comercios de la zona.

