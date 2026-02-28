Después de trece noches de música, baile y sentimientos a flor de piel en el Estadio GNP Seguros, donde reunió a miles de seguidores con su gira La Mujeres Ya No Lloran World Tour, Shakira se prepara para un cierre monumental en el corazón de la Ciudad de México.

Este domingo 1 de marzo, la cantante colombiana ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo capitalino, un espacio emblemático que se convertirá en escenario de una celebración masiva.

Tras casi dos décadas desde su última presentación en este lugar, estamos seguros de que Shakira regresa con un repertorio que combina clásicos de su carrera con los éxitos más recientes. Prepárate para cantar a todo pulmón y checa el posible setlist de la intérprete.

Setlist del concierto de Shakira en el Zócalo

El repertorio previsto para el concierto de Shakira en el Zócalo, al igual que en los shows de La Mujeres Ya No Lloran World Tour, podría incluir los temas más exitosos de sus 30 años de carrera. Basándonos en las canciones que interpretó en el Estadio GNP Seguros, la cantante colombiana podría deleitar a los capitalinos con:

“Estoy aquí”

“Inevitable”

“Antología”

“Suerte (Whenever, Wherever)”

“La tortura”

“Te Felicito”

“TQG”

“Copa vacía”

“Monotonía”

“Hips Don’t Lie”

“Waka Waka (Esto es África)”

“La bicicleta”

“Chantaje”

“BZRP Music Sessions #53”

“Nunca mienten”

“Las de la intuición”

“Empire”

“Si te vas”

“Loba”

Cada canción elegida representa un momento clave en la carrera de Shakira, desde sus inicios con tintes rockeros hasta su consolidación como ícono global del pop latino. Toma en cuenta que no se ha confirmado un setlist oficial para el domingo y la cantante podría sorprender al público mexicano incluyendo otros temas.

Shakira ı Foto: IG shakira

Debido a la gran afluencia que se espera, el Gobierno de la Ciudad de México anunció que se desplegarán 6 mil 500 elementos de seguridad pública con el fin de priorizar la integridad de los asistentes al concierto. Del mismo modo, se instalarán 12 módulos para localizar a personas extraviadas y otros 12 para brindar auxilio médico en distintas vialidades, alrededor de la Plaza de la Constitución.

Si al llegar al Zócalo no encuentras lugar o asistirás con infancias y quieres evitar la multitud, no te preocupes, podrás ver el concierto de Shakira a través de alguna de las pantallas de video que estarán instaladas en la explanada (esquina con Venustiano Carranza), en la calle 20 de Noviembre, así como en el Monumento a la Revolución y la Alameda Central.