Este es el castigo de Jawy Méndez por faltar a las reglas en La Granja VIP

El castigo de Jawy Méndez por romper las reglas en La Granja VIP

Jawy Méndez se creyó intocable en La Granja VIP, creyó que saldría sin castigo alguno después de haber roto las reglas del programa e insultar al Tío Pepe en televisión nacional.

El lunes Jawy esperó su castigo, pero al ver que Adal Ramones no comunicó nada, el influencer pensó que ya se había salvado, pero la sorpresa fue que hoy 21 de octubre se enteró del severo castigo que le impuso la producción del programa.

¿Cuál es el castigo de Jawy Méndez de La Granja VIP?

Adal Ramones informó que el castigo de Jawy Méndez es que tiene que pasar toda la noche en vela, sin dormir, afuera de la casa, solo, cuidando que el fuego de la fogata no se apague.

Tiene que estar alimentándolo toda la noche hasta que amanezca, por lo tanto no dormirá en el granero y mucho menos adentro de la casa.

Si Jawy Méndez se duerme y se le apaga el fuego el participante recibirá otra sanción que es que se irá al granero como peón otra vez y en esta ocasión directamente, es decir, no lo van a nominar, tendrá que ser asignado peón directo.

Además, si se llega a dormir sus compañeros se verán afectados porque a ellos les reducirán las porciones de comida, por lo que entonces todos tendrán que lanzarse en contra de Jawy por romper las reglas.

Así el castigo de Jawy en #LaGranjaVIP pic.twitter.com/RfuIq5tiss — La Comadrita (@lacomadritasoy) October 22, 2025

¿Castigo insuficiente para Jawy Méndez?

Los fans siguen enojados en las redes sociales pues consideran que le faltó castigo a Jawy Méndez porque el castigo sólo fue por dormirse en las camas de adentro de la casa y usar la habitación del capataz siendo peón.

Pero los usuarios exigen que debe haber un castigo por haber insultado al Mayoral Tío Pepe, señalan que tenía que haber sido nominado directamente sin derecho a participar en la salvación de la semana.

"Pensé que les pondrían el video de Jawy diciéndole ‘Pend’ al tío PepeY lo nominarían directo", “El castigo por las reglas estuvo bien Ojo. No fue castigado por el tío Pepe”, “A mí me vale gorro lo que desobedeció como peón, a mí lo que me empu... es que le haya dicho pend... al tío Pepe que los ha tratado a toda madre a esa bola de huev...”, señalaron los fans del reality show del momento.