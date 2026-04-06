Estos son TODOS los escándalos en los que ha estado involucrado Alberto El Patrón

Alberto El Patrón se ha visto implicado en escándalos más de una vez.

Luego de que el luchador Alberto El Patrón fue detenido en su natal San Luis Potosí por presunta violencia familiar, a la mente de los aficionados vienen algunos otros escándalos en los que ha estado involucrado el luchador mexicano de 48 años de edad.

El escándalo más recordado de Alberto El Patrón tuvo lugar en octubre del 2020, cuando un gran jurado del condado de Bexar, Texas, lo indictó de manera formal por un cargo de secuestro agravado y cuatro cargos de agresión sexual.

Dichos cargos contra Alberto El Patrón fueron desestimados completamente en diciembre del 2021, esto luego de que la fiscalía de Bexar County dio a conocer que la acusadora principal del luchado no acudió a testificar en el juicio, por lo que no se pudo continuar con el caso. El deportista fue exonerado de estos cargos en Estados Unidos.

Alberto El Patrón acusó extorsión en su contra

Alberto El Patrón habló de este caso recientemente en el reality show La Granja VIP, después de que el tema revivió.

En aquella ocasión, el luchador aseguró que él no era culpable de los cargos de los cuales lo acusaron, y señaló que dichas acusaciones fueron una manera de extorsión, motivo por el cual la mujer que lo demandó no se presentó a testificar.

Escándalos de Alberto El Patrón en reality shows y tv

Esta clase de momentos incómodos y escándalos han perseguido a Alberto El Patrón también en la televisión y en su participación en reality shows como La Granja VIP.

En el 2025, el exintegrante de WWE y AAA agredió a algunos miembros de la producción del programa “Venga La Alegría” de TV Azteca. Agredió físicamente al luchador King Vikingo y rompió una mesa en el set durante al promoción de su pelea en AAA.

En ese mismo año, Alberto El Patrón también tuvo altercados físicos con el actor Eleazar Gómez en La Granja VIP. Las diferencias entre ambos fueron constantes en el reality show, lo que llevó a que el luchador fuera nominado automáticamente por haber hecho contacto físico con el también cantante.

EVG