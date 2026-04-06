¿Quién es Alberto El Patrón?

Alberto Rodríguez, mejor conocido como Alberto El Patrón o Alberto del Río, quien fue detenido en San Luis Potosí, es un luchador profesional y artista marcial mixto mexicano principalmente conocido por haber trabajado en empresas como la WWE, AAA y TNA.

Originario de Ciudad Valles, San Luis Potosí, Alberto El Patrón tuvo un paso exitoso en las dos empresas más importantes de México (AAA y CMLL) bajo el nombre de “Dos Caras Jr.”, esto antes de trabajar en Estados Unidos.

Alberto El Patrón, de 48 años de edad, forma parte de una legendaria familia de luchadores, pues es hijo de Dos Caras, primo de Sicodélico Jr. y sobrino de Mil Máscaras, por lo que su vida ha sido la lucha libre y todo lo relacionado con el mundo del pancracio.

¿Por qué fue detenido Alberto El Patrón?

Alberto El Patrón fue detenido este lunes 6 de abril del 2026 en su natal San Luis Potosí por presunta violencia familiar. Su detección se dio en el fraccionamiento Lomas del Tec, de acuerdo con diversos reportes.

Medios reportan que el luchador fue acusado de agresión contra su esposa, quien habría llamado al 911 para ponerse en contacto con las autoridades.

Al momento de ser detenido, Alberto El Patrón vestía una playera blanca, shorts negros y tenis negros.

El pasado de Alberto El Patrón antes de la lucha libre

La vida de Alberto El Patrón no siempre fue la lucha libre, pues anteriormente se dedicó a la lucha grecorromana, disciplina que entrenó bajo la tutela de Leonel Kolesni y Juan Fernández.

Obtuvo destacados logros en esta disciplina, como el tercer puesto en el Campeonato Mundial Juvenil de 1997 en República Checa. Además, en tres ocasiones ganó los Juegos Centroamericanos y del Caribe y una medalla en Juegos Panamericanos.

EVG