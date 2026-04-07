Con agónico gol de Kai Havertz el Arsenal vence al Sporting Clube de Portugal en la Champions League; resumen de los cuartos de final de ida

Una acción del Sporting Clube ante Arsenal en los cuartos de final de la Champions League

Arrancaron los cuartos de final de la Champions League y en el Estadio Jose Alvalade el equipo local Sporting Clube de Portugal perdió de último momento 1-0 ante el Arsenal con un agónico tanto de Kai Havertz al 91′.

El equipo de Lisboa le hizo frente al líder de la Premier League en su casa durante todo el partido, pero a un minuto del final del juego cambió la historia. Los Gunners llegarán con ventaja al duelo de vuelta, que es la próxima semana en Londres.

⚽️⚽️⚽️ GOOOOOOOOOOOOOOAAAAAAAAAAAAALLLLLLLLL KAI HAVERTZ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! KAI HAVERTZ HAS WON IT FOR ARSENAL IN MINUTE 91 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! THIS IS ARSENAL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



1:0 ARSENAL



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El Arsenal llegó al cotejo de la Liga de Campeones de Europa tras las dos primeras derrotas consecutivas de la campaña. Los pupilos de Mikel Arteta cayeron ante el Manchester City 2-0 en la final de la EFL Cup.

Después cayeron ante el Southampton, equipo de la Segunda División Inglesa, en los cuartos de final de la FA Cup. Estas derrotas dejaron a los Gunners sin títulos, por lo que era importante ganar en Lisboa.

Al minuto 86 un error de Raya casi provoca el gol del Sporting. Un disparo potente le dio problemas al arquero español, quien no se pudo quedar con el esférico de primeras, dando un rebote que logró despejar.

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