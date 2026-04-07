La Liga MX, a mantener hegemonía sobre la MLS

Inicia otra serie de partidos entre equipos de la Liga MX y la MLS en la Liga de Campeones de la Concacaf. Arrancan los cuartos de final con cuatro clubes mexicanos y cuatro de Estados Unidos, todos en duelo directo a dos juegos y con las esperanzas de dejar fuera a los conjuntos del país vecino.

Sin duda, en este campeonato los que dominan son los de la Liga MX, pues desde 1962 han ganado en 39 oportunidades y tuvieron superioridad de 16 años al ganar los campeonatos en todas esas temporadas y fue hasta que en 2021 los Pumas de la UNAM perdieron la final ante el Seattle Sounders.

El Dato: La final de la Concacaf Champions Cup 2026 será a partido único, a celebrarse el próximo 30 de mayo, una semana después de la definición de la Liga MX.

Un reporte del Diario AS, de España, señala que hasta antes de los octavos de final de la Concacaf, se habían encarado en 79 series, la Liga MX obtuvo 59 victorias por 21 de los de la MLS. También hay que mencionar que los clubes de Estados Unidos han comenzado a recortar la distancia, pues del 10 por ciento han ascendido al 35 por ciento.

Los equipos que se encuentran instalados en los cuartos de final son América, Cruz Azul, Toluca y Tigres por la Liga MX, mientras que por la MLS están instalados Nashville, LAFC, Galaxy y Seattle Sounders.

El América se verá las caras ante el Nashville y Cruz Azul contra el LAFC. Los partidos de hoy se juegan en la cancha de los clubes de la MLS. Mañana Tigres recibe al Seattle Sounders y el Toluca al LA Galaxy, ambos encuentros se disputarán en México.

El duelo de las Águilas fue toda una sorpresa, pues se esperaba que el rival de los de Coapa fuera el Inter Miami de Lionel Messi y el astro argentino pudiera jugar en el renovado Estadio Azteca, previo al Mundial.

12 goles lleva Cruz Azul en la actual edición del torneo

Una de las ilusiones de los aficionados mexicanos es que en menos de un mes podrían ver a Cristiano Ronaldo con Portugal y a Lionel Messi con el Inter Miami, pero ninguno de los dos fue posible y al parecer jamás podrán disputar un partido en el Coloso de Santa Úrsula.

En el Club América no la están pasando bien y André Jardine sabe que el objetivo principal es ganar la Liga de Campeones de la Concacaf, pues en el torneo local no logran la estabilidad, pero lo primordial es por fin ganar un campeonato internacional.

“Soñamos con ir a un Mundial de Clubes, que nuestra afición disfrute del América en competiciones del más alto nivel. Por momentos conseguimos amistosos contra los mejores del mundo y hace años que competimos en un nivel alto. Tengo la sensación de que se nos escapó este sueño conmigo aquí un par de veces y ésta es una oportunidad más que tenemos. Los jugadores están muy conscientes que es un sueño colectivo”, comento el timonel azulcrema.

Por su parte, Raphael Veiga está consciente que sí el América lo contrató es para ganar este torneo.

“Salí de Brasil también con el objetivo de venir a ganar este campeonato. Nashville tiene buenos jugadores. Vi algunos momentos de ellos y sé lo buenos que son. Creo que todo campeonato que tiene dos partidos es muy bueno para nosotros en este aspecto, porque podemos encaminar muchas cosas en el primer juego, pero tenemos que tener sabiduría para jugar”, manifestó el refuerzo estrella de los de Coapa.