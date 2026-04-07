Barcelona vs Atlético de Madrid: Dónde ver EN VIVO y GRATIS la ida de cuartos de final de la Champions League

Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentan en la cancha de los Culés en ida de cuartos de Champions League.

Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentan por segunda vez en un lapso de 10 días este miércoles 8 de abril, cuando midan fuerzas en la ida de cuartos de final de la Champions League. La sede del partido será el Estadio Spotify Camp Nou.

Los Culés salieron victoriosos el fin de semana en el duelo de la Jornada 30 de LaLiga por marcador de 2-1 en el Riyadh Air Metropolitano, gracias a un gol del atacante polaco Robert Lewandowski a tres minutos del desenlace del encuentro.

El Barcelona dejó en el camino al Newcastle por un estrepitoso marcador global de 8-3 en los octavos de final, fase en la que el Atlético de Madrid eliminó al Tottenham con un 7-5 tras 180 minutos.

¿En qué canal pasan EN VIVO el Barcelona vs Atlético de Madrid?

El partido entre Barcelona y Atlético de Madrid se jugará este miércoles 8 de abril, en el Estadio Spotify Camp Nou, ubicado en Barcelona, España. El balón comenzará a rodar en punto de las 13:00 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de FOX y FOX One.

Fecha : Miércoles 8 de abril

Hora : 13:00

Estadio : Spotify Camp Nou

Transmisión: FOX y FOX One

Posibles alineaciones de Barcelona y Atlético de Madrid

BARCELONA : Joan García, Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo, Olmo, Pedri, Yamal, Fermín López, Marcus Rashford y Robert Lewandowski.

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak, Llorente, Giménez, Hancko, Ruggeri, Koke, Álex Baena, Simeone, Griezmann, Lookman y Julián Álvarez.

Atlético le tiene tomada la medida al Barcelona en Champions League

El Atlético de Madrid eliminó al Barcelona en las dos series previas entre ambos en la Champions League, ambas en la fase de cuartos de final.

La primera vez que Colchoneros y Culés se enfrentaron en la justa continental fue en la Temporada 2013-2014. Los rojiblancos avanzaron a semifinales tras ganar el marcador global por 2-1.

Dos campañas más tarde, en la 2015-2016, el Atlético de Madrid ganó 3-2 en el acumulado para instalarse de nueva cuenta entre los cuatro primeros de la Champions League a costa del Barcelona.

EVG