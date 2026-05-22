La FMF anuncia inesperada noticia para el México vs Ghana que perjudica directamente a la afición

La Comisión Disciplinaria de FIFA notificó a la Federación Mexicana de Futbol la imposición de una sanción consistente en el cierre parcial de aforo del Estadio Cuauhtémoc para el encuentro entre México y Ghana.

El partido a celebrarse este 22 de mayo, derivado del grito discriminatorio registrado durante los partidos de la Selección Nacional de México ante Ecuador y Paraguay.

La Federación Mexicana de Futbol presenta la nueva campaña #LaOlaSíElGritoNo. 🌊



¡Apoyemos todos juntos como afición desde las tribunas! 👏 pic.twitter.com/C2LOLY86VN — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) May 22, 2026

En cumplimiento de dicha resolución, se bloquearon algunas zonas para la venta al público conforme a las disposiciones establecidas por FIFA y las autoridades operativas del estadio.

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La Federación Mexicana de Futbol reitera su compromiso con la erradicación de cualquier conducta discriminatoria en los estadios y hace un llamado a la afición para alentar con pasión y respeto, contribuyendo a que el futbol siga siendo un espacio familiar e incluyente para todos.

La última vez que se escuchó el grito homofóbico en un partido del futbol mexicano fue en la final de ida del Clausura 2026, ocurrió cuando Keylor Navas realizó el saque de meta y la afición presente volvió a realizar este grito.

DI NO A LA DISCRIMINACIÓN. 🚫✋



La FMF presenta una nueva campaña para alentar en los estadios: #LaOlaSíElGritoNo. 🌊👇 pic.twitter.com/DqdJIh2hNU — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) May 21, 2026

La FMF busca erradicar la discriminación de cara al Mundial 2026

A unos cuantos días de arrancar la Copa del Mundo 2026, la Federación Mexicana de Futbol busca erradicar la discriminación en los estadios que ocurre con el grito homofóbico con la campaña “La Ola Sí, El Grito No”.

La campaña tiene el objetivo de sensibilizar a la afición sobre la importancia de apoyar a la Selección Nacional de México con la ola y no con gritos discriminatorios que sanciona la FIFA, para canalizar la pasión, que las tribunas se conviertan en un auténtico jugador número 12.

El primer paso será en el partido ante Ghana, en el que se espera que durante el partido se escuche lo menos posible el grito homofóbico.

DCO