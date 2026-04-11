La llama nueva va en camino a Santo Domingo para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Deportistas en Teotihuacán durante el encendido del pebetero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Teotihuacán, la ciudad donde los hombres se convierten en dioses, recibió uno de los eventos con los que arrancan los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, ya que debajo de la pirámide de la Luna se llevó a cabo el encendido de la llama nueva.

Con la presencia de figuras públicas como Juan Celaya, medallista olímpico, María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, Mario Delgado, secretario de la Educación Pública de México, entre otros, se encendió el pebetero que recorrerá un largo camino para llegar el 24 de julio a la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, para iniciar la vigésima quinta edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

▶ #Vídeo | ¡Así salió la llama nueva de Teotihuacán! 🤩🔥



Gabriel Mercedes, medallista olímpico en Beijing 2008, fue el encargado de cargar el pebetero y correr unos cuantos metros con la llama, que llegará a Santo Domingo el próximo 24 de julio.

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Juan Celaya manda mensaje a atletas mexicanos

Juan Celaya, el deportista olímpico que se colgó una medalla en la edición de París 2024, mandó un mensaje a todos los deportistas que tendrán participación en estos juegos.

“A mis compañeros atletas de México, de República Dominicana y de todos los países hermanos de nuestra región les deseo de lo más profundo de mi corazón el mayor de los éxitos, que este fuego los acompañe en cada competencia y que les recuerde por qué comenzaron; sigamos construyendo la historia de estos juegos honrando su pasado y escribiendo su futuro”, comentó Juan Celaya.

El pebetero se encendió después de un espectáculo organizado por los alumnos de la Escuela de Bellas Artes del Estado de México, quienes realizaron una danza representativa de la cultura mexicana.

Gabriel Mercedes, medallista olímpico en Beijing 2008, fue el encargado de tomar el pebetero después de todas las figuras públicas del presidium para encaminarse a la salida de Teotihuacán y que la llama nueva comience su camino hasta la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana.

▶ #Vídeo | ¡SE ENCIENDE LA LLAMA NUEVA!🔥🤩

Después de un tremendo espectáculo debajo de la Pirámide de la Luna, así se encendió la llama nueva que llegará a Santo Domingo, República Dominicana.

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Los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 son el evento más importante de este año para los atletas mexicanos, pues se trata de una oportunidad valiosa para irse preparando de cara a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Históricamente, México nunca ha quedado debajo del segundo puesto en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. En la última edición, San Salvador 2023, la delegación de nuestro país fue el primer puesto en la clasificación con 353 medallas, 145 de oro, 108 de plata y 100 de bronce.

EVG