Efraín Juárez corre riesgo de salir de Pumas y hay dos grandes candidatos para reemplazarlo

El proyecto de Efraín Juárez al frente de los Pumas de la UNAM comienza a tambalearse y su continuidad no está garantizada. Luego de la dura goleada en contra que sufrieron ante San Diego FC en la Concachampions, se encendieron las alarmas en Cantera, porque se menciona que al interior ya se analiza un posible cambio en el banquillo y hay dos grandes nombres que suenan para reemplazar a ‘Efra’.

Efraín Juárez recibe la peor noticia del Apertura 2025. ı Foto: Mexsport

El pesado marcador de 4-1, la latente eliminación en la Concacaf Champions Cup y los malos funcionamientos, sumado al descontento de los aficionados, abonan para que el margen de error de Efraín Juárez sea reducido, pues al parecer otro resultado como el que sufrieron ante el equipo de la MLS le costaría el puesto.

Ante este escenario, reportes de medios nacionales señalan que ya hay dos nombres que suenan fuerte en el Pedregal como los posibles reemplazos de Juárez. Se menciona que el primero es Guillermo Vázquez, un viejo conocido del equipo y el último entrenador en hacer campeón a los Pumas en el lejano 2011.

📲 @CantaloCamacho: 🚨 OPCIONES EN EL RADAR DE PUMAS 🚨

En caso de que Efraín Juárez deje de ser el DT de Universidad Nacional, Guillermo Vázquez y Robert Dante Siboldi son los nombres que sondea Universidad como posibles reemplazos. pic.twitter.com/g0QkrGcpmB — Pumas En La Piel (@PumasELP) February 5, 2026

El segundo nombre que suena es Robert Dante Siboldi, quien también ya ha sido campeón en el futbol mexicano y que es la segunda opción que habría en el Club Universidad Nacional.

“Tema Pumas: Memo Vázquez o Robert Dante Siboldi. Los dos nombres que se sondean en caso de reemplazar a Efraín Juárez”, dice el narrador de TUDN, Antonio Camacho.

Por ahora, Efraín Juárez se mantiene en el cargo, pero su futuro dependerá de los próximos resultados y de si logra revertir el mal momento que vive el conjunto universitario.

Pumas a revertir el mal momento ante Atlas

Los Pumas de la UNAM vienen de perder a media semana 4-1 ante el San Diego FC en la Concachampions. Un resultado que deja al equipo mexicano casi eliminado del torneo regional de la Concacaf, pues en el duelo de vuelta deben ganar por tres goles de diferencia y sin recibir anotaciones.

Ahora, para tratar de dejar atrás la humillante caída ante el equipo de la MLS, los Pumas van por una victoria ante el Atlas de Guadalajara. De ganar, el equipo capitalino se estaría colocando en la cima del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

aar