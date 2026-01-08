Efraín Juárez y la dura confesión sobre el acoso que sufre su hijo por su culpa: “papá entrenador y no gana”

Si algo tiene Efraín Juárez es que como entrenador es que ha sido honesto y en la conferencia de prensa de este jueves no fue la excepción. El manda más de los Pumas confesó que su hijo ha sufrido burlas y peleas por su culpa, pues en la escuela acosan al menor debido a los malos resultados que tiene como DT del club.

“Me contó mi hijo que se burlan en la escuela de él porque su papá es el entrenador y no gana”, reveló Juárez ante los medios de comunicación, en conferencia de prensa realizada en las instalaciones del Estadio Olímpico Universitario. El estratega añade que le dio una explicación a su hijo, la cual lo dejó tranquilo.

El timonel del Club Universidad Nacional explicó que sus hijos lo esperan a cenar, pues tienen una rutina estricta en cuento a los horarios de sueño. En una de esas veces que acompañó a su hijo a dormir, fue cuando le confesó que en la escuela sufre burlas.

“Mi mujer es italo-belga, acuesta a los niños temprano y se duermen a las 8 de la noche y si llego 7:30 me esperan con pijama para cenar juntos y todos los días que me siento con ellos, los veo a los ojos porque papá ha entregado todo por el bien de una institución, un grupo y por el bien de ellos. Ahí se durmió, se quedó tranquilo y al otro día se peleó con el que le dijo”, recordó Efra con una sonrisa.

Juárez vivirá su segundo torneo completo al mando de los Pumas de la UNAM, recordando que llegó hace tres a medio certamen. Desde su primer momento mucho se ha comentado sobre las cláusulas que hay en su contrato, en especial con el tema de la disciplina. En la conferencia aprovechó para decir que no existe tal cosa.

“Cuando llegué aquí y me contrataron hice así al contrato y no vi. Vine por amor. Nunca me he movido por dinero y cuando vine fue por amor. No creo porque una institución tan grande no puede firmar esas circunstancias”, indicó el exjugador del Celtic.

El Club Universidad Nacional debuta en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX este domingo en la cancha del Estadio Olímpico Universitario ante los Gallos Blancos del Querétaro. Se espera que los refuerzos tengan actividad, algunos como titular.

