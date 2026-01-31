La frase de Efraín Juárez que encendió la polémica tras la goleada de Pumas ante Santos

Efraín Juárez en el partido entre Pumas y Santos, en el Clausura 2026 de la Liga MX.

Los Pumas de la UNAM se impusieron con autoridad a una decaída y triste versión de Santos Laguna. Tras la victoria por 4-0, el entrenador Efraín Juárez lanzó un fuerte mensaje para los detractores universitarios.

En conferencia de prensa, Juárez comentó: “Es como queramos ver el vaso, de los últimos diez partidos solo tenemos dos derrotas”, un claro dardo para quienes cuestionan su gestión al frente del Club Universidad Nacional.

Sin embargo, esas no fueron las únicas palabras de Efraín Juárez que causaron furor entre la prensa y los aficionados, pues hizo una metáfora con el mito de Ícaro.“¿Recuerdan la historia de Ícaro? Es parecido. Vuelas muy arriba y el sol te derrite las alas; vuelas muy abajo y la brisa del mar también te las derrite, y terminas estrellándose”, dijo.

Pumas gana en el debut de Uriel Antuna

Los Pumas lograron su segundo triunfo en el Clausura 2026 de la Liga MX al golear 4-0 a Santos en el Estadio Olímpico Universitario, encuentro en el que el mediocampista mexicano Jordan Carrillo logró sus primeras dos anotaciones con el equipo auriazul, que sigue invicto en el torneo.

Fue una noche redonda para los felinos desde el primer tiempo en Ciudad Universitaria, pues se fueron al descanso con ventaja de 4-0. En el segundo tiempo debutó Uriel Antuna, el sexto refuerzo de los del Pedregal para este certamen.

Uriel Antuna debutó con Pumas en el duelo de la Fecha 4 del Clausura 2026 ante Santos, luego de que ingresó a la cancha al minuto 56 en sustitución de Alan Medina. El extremo derecho llegó a las filas auriazules procedente de Tigres, club en el que solamente marcó un gol en 48 partidos.

aar