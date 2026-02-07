Pumas deja ir la victoria ante Atlas en el Estadio Jalisco; Pachuca derrota a Juárez en casa

Los Pumas volvieron a vivir una montaña rusa de emociones, pero esta ocasión ante el Atlas, pues a minutos de llevarse la victoria en el Estadio Jalisco, los Zorros lograron empatar el marcador y reparten unidades en la Jornada 5 del Clausura 2026.

Fue al minuto 35 de tiempo corrido cuando los Universitarios aprovecharon su primera oportunidad al ataque. Juninho entró al área con el balón controlado y cedió la esférica a Pedro Vite con un centro retrasado; el ecuatoriano remató de primera intención al poste más lejano de Camilo Vargas para abrir el tablero.

Sin embargo, minutos más tarde llegó el error de Keylor Navas con el que los Zorros lograron igualar el marcador. Mateo García disparó, sacó un disparo de volea dentro del área y, al momento de querer atajar la esférica, el arquero costarricense se equivocó y terminó mandando la pelota al fondo de su marco.

¡Gol de Pumas! Vite abre el marcador con potente disparo 🇪🇨#SabadoFutbolero pic.twitter.com/p5SsN9TKIf — TUDN MEX (@TUDNMEX) February 8, 2026

¡Ay no! Atlas empata gracias a oso de Keylor Navas pic.twitter.com/x1FX5c3nYR — TUDN MEX (@TUDNMEX) February 8, 2026

Antes de irse al medio tiempo, Uriel Antuna cayó dentro del área de Atlas y fue el abanderado quien ayudó al árbitro central a marcar la pena máxima para los Pumas. Juninho fue el encargado de convertir el penal por gol para poner arriba en el marcador a los visitantes.

Todo el segundo tiempo fue totalmente para el Atlas; con la entrada de Diego González, el equipo de Diego Cocca tuvo una mejor versión dentro del campo, pero tuvieron que hacer sufrir a su afición antes de conseguir el gol que les diera un punto en la Jornada 5.

Cuando parecía que los Pumas se llevarían la victoria en el Estadio Jalisco, el Atlas tuvo un tiro libre cerca de la banda. Diego González puso un centro certero al corazón del área, donde apareció Manuel Capasso para contactar la esférica con la cabeza y levantar a la afición de su butaca.

¡A lo Atlas! Capesso empata el partido dramáticamente al 90' 😱😍🔥🤯 #SabadoFutbolero pic.twitter.com/cgFBjguKfq — TUDN MEX (@TUDNMEX) February 8, 2026

Pachuca derrota a Juárez en casa para sumar tres puntos

En el segundo partido de las 19:00 horas, el Pachuca recibió en el Estadio Hidalgo a Juárez para disputar los tres puntos de la Jornada 5 del Clausura 2026, encuentro que terminó con el marcador 2-0 a favor del conjunto local.

El primer tanto fue de Salomón Rondon al minuto 32 de tiempo corrido; después de un rechace de la defensa en el área, el delantero venezolano no perdona frente a la portería y puso al Pachuca arriba en el marcador en el primer tiempo.

Los segundos seguían consumiéndose en el partido y fue hasta el 88′ de juego cuando Christian Rivera logró el segundo gol de la noche para el Pachuca a pase de Víctor Guzmán. Con esta victoria, los Tuzos llegan a ocho puntos en la tabla general, mientras que Juárez apenas suma cuatro unidades en cinco partidos.

DCO