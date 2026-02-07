El escandaloso error de Keylor Navas ante el Atlas que le cuesta un gol a los Pumas (VIDEO)

A pesar de tener al que podría ser el mejor arquero de la Liga MX, los Pumas dejaron ir la ventaja en el partido ante el Atlas por un escandaloso error de Keylor Navas bajo los tres palos, pues gracias al guardameta costarricense, Mateo García terminó de mandar el balón al fondo de la red.

Después de una gran jugada por la banda de Sergio Hernández, el balón le quedó a Eduardo Aguirre dentro del área; el mexicano cedió la esférica a su compañero y Mateo García sacó un disparo de primera intención al arco de Keylor Navas.

Sin embargo, al momento de querer atajar el balón en el aire, el arquero de los Pumas no terminó de controlar la número cinco y se le escapó de los guantes, por lo que la pelota terminó dentro de su marco, regalándole un gol a los Zorros del Atlas.

¡Ay no! Atlas empata gracias a oso de Keylor Navas pic.twitter.com/x1FX5c3nYR — TUDN MEX (@TUDNMEX) February 8, 2026

Pumas ayuda a Keylor Navas a remendar su error ante Atlas

A pesar del error de Keylor Navas en el primer tiempo que le costó el empate a los Pumas, el equipo ayudó al portero tico a remendar su error al lograr ponerse arriba en el partido antes del medio tiempo en el Estadio Jalisco.

Fue en el tiempo de compensación cuando Uriel Antuna entró al área con el balón controlado y, al momento de sentir el contacto, cayó al césped. A primera vista, el árbitro central no marcó la pena máxima, sino que necesitó de la ayuda del abanderado para marcar el penal a favor de los Pumas.

Juninho, quien dio la asistencia de la primera anotación, fue el encargado de pararse desde los once pasos frente a Camilo Vargas. A pesar de que el arquero colombiano adivinó el disparo del brasileño, la colocación de la esférica fue perfecta para anotar el segundo tanto de la noche.

¡Gol de Pumas! Antuna cae dentro del área y Juninho vacuna a Vargas! pic.twitter.com/UWnWQjnpaz — TUDN MEX (@TUDNMEX) February 8, 2026

Pumas busca la victoria frente Atlas antes de enfrentar al San Diego FC

No ha sido la mejor semana para los Pumas, pues en su debut en la Concacaf Champions Cup cayeron 4-1 ante el San Diego FC, resultado que tendrán que remontar en el partido de vuelta si es que quieren seguir con vida en el torneo internacional.

Una victoria en el Estadio Jalisco sería importante para los Universitarios, pues un resultado positivo le daría la confianza a los pupilos de Efraín Juárez de ir a buscar la remontada a mitad de semana en la cancha del Estadio Olímpico Universitario ante el conjunto de la MLS.

Además, los Pumas continuarían con su invicto dentro de la Liga MX en caso de vencer a Atlas, pues llevan dos victorias y dos empates en cuatro jornadas, siendo uno de los cuatro equipos que continúan sin conocer la derrota en el certamen.

DCO