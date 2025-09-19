Brilló y logró títulos en Europa, a su regreso a México se coronó y está muy cerca del América

Una figura del futbol mexicano dejó las puertas abiertas para jugar en el América.

La goleadora mexicana Charlyn Corral, quien ganó la Liga MX Femenil tras su regreso a México después de brillar y cosechar títulos en Europa, no descartó la posibilidad de jugar en el América e inclusive reconoció que siente cariño por el equipo capitalino.

“La verdad yo nunca descarto nada, al final yo vengo de una familia futbolera, mi hermano también fue futbolista y debutó en América. Entonces, de cierta manera, yo le guardo un cariño a este club por mi hermano”, señaló al respecto la delantera de las Tuzas.

"No descarto nada. Le tengo un cariño al club por mi hermano (George). Yo siempre agradezco el interés", Charlyn Corral sobre las intenciones del #América Femenil de tenerla en sus filas. pic.twitter.com/8cqRC6OFH0 — Juan Carlos Monroy ⚽ ✌🏻 (@Jc_Monroym) September 19, 2025

Charlyn Corral agradeció el interés del América en ella y admitió que siempre es bueno que una institución como la de Coapa se fije en ella. “Yo siempre agradezco el interés”, dijo.

¿Cuántos títulos ganó en Europa la posible próxima estrella del América?

Charlyn Corral tuvo una carrera de siete años en el futbol de Europa, donde militó en tres clubes, uno en Finlandia y dos en España, donde ganó el único título que obtuvo en su paso por el viejo continente.

Llegó a Finlandia en el 2014 para sumarse a las filas del Merilappi United, donde estuvo solamente un año, pues en el 2015 se fue al Levante.

Tras cuatro temporadas con las Granotas, Charlyn Corral se sumó a la plantilla del Atlético de Madrid en el periodo 2019-2020, pero fue en la Campaña 2020-2021 en la que logró su único trofeo en Europa, la Supercopa de España luego de que las Colchoneras se impusieron presicamente al Levante.

Charlyn Corral le agradece al América... pero está feliz en su equipo

Pese a lo atractivo que puede ser jugar en el América, Charlyn Corral aseguró que su compromiso en este momento está con el Pachuca, pues se siente muy contenta en las filas de las hidalguenses.

“Yo estoy feliz en Pachuca. Es difícil que salga, porque el club me ha dado mucho, yo también les he dado mucho, y yo siempre he dicho, yo me quedo en el lugar donde sienta que no me estanco”, subrayó al respecto la goleadora de 34 años.

Charlyn Corral afirmó que en este momento su mente está con el Pachuca “porque jugamos Concachampions, sigo rompiendo récords, quiero ir por el bicampeonato”.

Las Tuzas buscan el bicampeonato de la Liga MX Femenil en el Apertura 2025 luego de que en el pasado Clausura 2025 se impusieron en la final precisamente al América por marcador global de 3-2.

EVG