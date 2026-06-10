Anuncian salida de Arbeloa tras llegada de Mou

El exentrenador merengue, en uno de los partidos de la temporada pasada de LaLiga de España.

El Real Madrid informó que el club y el entrenador Álvaro Arbeloa llegaron a un acuerdo para seguir por caminos separados, allanando el camino para el regreso de José Mourinho.

El presidente del club, Florentino Pérez, había prometido durante su campaña que llevó a su reelección el domingo que traería de vuelta a Mourinho.

El portugués, que apareció en material promocional de Pérez durante la campaña, regresaría para una segunda etapa en el Madrid. Dirigió al club de 2010 a 2013.

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Se esperaba la salida de Arbeloa y él había hablado de ello al final de temporada.

El Madrid manifestó que se siente “muy agradecido” con Arbeloa, “que durante toda su trayectoria en el club, desde que llegó a nuestra cantera, ha demostrado siempre lealtad, compromiso y profesionalidad”.

El Dato: el club dijo que el Atlético de Madrid, rechazó una oferta de 173 millones de dólares por el delantero argentino Julián Álvarez, pero seguirá en el intento de conseguirlo.

El exmediocampista asumió el cargo en enero para reemplazar a Xabi Alonso en medio de las dificultades del equipo.

Álvaro Arbeloa no pudo encarrilar de nuevo al Real Madrid y el club blanco sufrió una segunda temporada consecutiva sin un gran trofeo.

3 títulos ganó José Mourinho en su primera etapa

El mes pasado, el estratega dio su visto bueno al posible regreso de su exentrenador, diciendo que estaría “feliz de verlo de vuelta en casa”.

El estratega jugó para el Madrid cuando Mourinho estaba al mando del club, una época tumultuosa en la que el Madrid ganó títulos de LaLiga española y Copa del Rey, pero quedó eclipsada por el gran Barcelona de Pep Guardiola. La actitud abrasiva de Mourinho hacia rivales como Guardiola, así como hacia algunos de sus propios jugadores, desanimó a muchos en España. También tuvo sus fieles partidarios, como Arbeloa y algunos aficionados acérrimos.

56 partidos jugó Arbeloa con la Selección principal de España

Álvaro Arbeloa vio al Madrid sufrir hacia el final de la temporada y observó cómo algunos de sus jugadores se involucraban en altercados durante los entrenamientos. El equipo fue eliminado por el Bayern Múnich en la Liga de Campeones y no pudo alcanzar al Barcelona en la liga española.