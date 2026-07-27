A pesar del olvido, el waterpolo femenil hace historia en los JCC en Santo Domingo

La selección mexicana de waterpolo femenil conquistó una inédita medalla de plata en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. En una final cardíaca, México perdió su racha perfecta al caer 11-10 ante Colombia, marcando la primera vez que el país disputa el oro en esta modalidad.

Marijose Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, respaldó a la escuadra con porras, abrazos de consuelo y palabras de motivación tras el silbatazo final, reconociendo su hazaña, además de ser la institución que rescató las disciplinas acuáticas en su nueva era.

La jugadora Ana Julia Ramírez, experimentada “boya” del equipo, destacó el valor de la hazaña: “Hemos luchado como hemos podido para estar aquí. Hay poco apoyo, pero espero que después de este resultado histórico, que es lo más alto que ha llegado México en el waterpolo femenil, podamos mejorar”.

🥈🇲🇽 Contra el olvido y los estereotipos: ¡México hace historia en waterpolo femenil!



El equipo tricolor conquistó una plata histórica, logrando el mejor resultado de México en esta disciplina. “Hemos luchado como hemos podido para estar aquí. Hay poco apoyo, pero espero que… pic.twitter.com/5udyGyXwEo — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 27, 2026

Quieren romper estereotipos en el deporte

Además, destacó el romper estereotipos de género arraigados en el deporte: “Hay pensamientos de que el waterpolo es para hombres y hemos demostrado que el waterpolo no es solo para hombres. Aquí estamos las mujeres y aquí podemos”, además de enfrentar su escasa difusión.

Ramírez, quien juega en España desde hace cinco años, tres de ellos en primera división, resaltó el orgullo de guiar a una base juvenil que consiguió, además, el boleto a los Juegos Panamericanos.

Ana Julia Ramírez, experimentada “boya” del equipo de waterpolo femenil. ı Foto: Claudia Ruiz

“Somos dos compañeras mayores que les llevamos siete años a las niñas. Que en su primer Centroamericano logren una plata no es poco; vamos a luchar por más”, sentenció.

Las encargadas de escribir la historia del plantel subcampeón, dirigido por Carlos Benitez y Eva Ortiz, fueron: Ana Julia Ramírez, Alicia Fregoso, Dulce Sánchez, Victoria Feliciano, Mercedes Feliciano, Mia Brondo, Maritza Ochoa, Rachel Heredia, Diana Guzmán, Julia Cárdenas, Lucia Carballo, Valeria Martínez, Alma Luna y Paola Sandoval.