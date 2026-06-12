La Selección Mexicana en el Mundial 2026 cuenta con grandes talentos que se enamoraron de México y se han naturalizado para formar parte del equipo como el colombiano Julián Quiñones o el futbolista argentino, Santiago Giménez.

El centro delantero mostró su emoción por formar parte de la selección en la justa mundialista y su participación es una de las más esperadas por la afición mexicana, quienes reconocen el talento del jugador del A. C. Milán.

Santiago Giménez no solo es afortunado en el juego; también lo es en el amor acompañado de su esposa Fernanda Serrano, una figura de su vida personal que genera curiosidad entre sus seguidores.

La pareja ha sabido mantener una línea de discreción, a pesar de que son públicos sobre su amor y comparten fotos constantemente en sus redes sociales. Por ello, te compartimos lo que sabemos sobre la joven.

¿Quién es Fernanda Serrano, la esposa de Santiago Giménez?

María Fernanda Serrano Coto, mejor conocida como Fernanda Serrano, es una actriz, conductora e influencer mexicana, quien nació el 18 de noviembre de 1997 en la Ciudad de México y ha sabido destacar en el mundo del entretenimiento.

Fue en mayo del 2024 que la joven se casó con Santiago, por lo que son considerada como una de las parejas más jóvenes del fútbol y el entretenimiento latino que a su vez, se mantienen alejados de los escándalos.

Su historia de amor es de película y va muy ad hoc con la actualidad. La pareja se conoció en 2020 durante la pandemia; él ya la seguía en redes sociales, pero no se animaba a hablarle.

Sin embargo, algo cambió cuando Fernanda publicó una historia jugando Call of Duty y él le respondió con un emoji que fue suficiente para dar inicio a las conversaciones y a que jugaran juntos.

Tras semanas de conexión, al fin decidieron verse en persona y entonces comenzó su romance. Se casaron el 24 de mayo de 2024 en Punta Mita, Nayarit en una ceremonia sencilla y enfocada en ellos mismos.

Fernanda Serrano ha mostrado un gran apoyo hacia Santiago Giménez y su desarrollo como un futbolista destacado a nivel internacional, pues señala que desde que lo conoce sabe que era su sueño.

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