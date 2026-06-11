¿Quién es Paula González, la esposa de Alexis Vega?

La vida personal de Alexis Vega suele despertar el interés de los aficionados al futbol mexicano, especialmente tras las actuaciones del delantero con el Toluca y la Selección Mexicana.

Sin embargo, una de las personas que ha estado presente en gran parte de su trayectoria es Paula González, su esposa y madre de sus hijos.

Originaria de Toluca, Estado de México, Paula González se ha dado a conocer no solo por su relación con el futbolista, sino también por su actividad en redes sociales y por los proyectos personales que ha desarrollado en los últimos años.

¿Quién es Paula González y cómo conoció a Alexis Vega?

La relación entre Paula González y Alexis Vega comenzó en 2016, cuando ambos eran jóvenes y el atacante apenas daba sus primeros pasos como futbolista profesional con los Diablos Rojos del Toluca.

La pareja inició una amistad que con el tiempo se convirtió en una relación sentimental. Desde entonces, Paula ha acompañado al delantero en las diferentes etapas de su carrera.

En 2019, cuando Vega fue fichado por las Chivas de Guadalajara, ella se trasladó junto con él para iniciar una nueva etapa lejos de su ciudad natal.

¿A qué se dedica Paula González?

Además de ser conocida por su matrimonio con el seleccionado mexicano, Paula González se ha consolidado como creadora de contenido digital.

En sus redes sociales comparte publicaciones relacionadas con moda, belleza, estilo de vida y viajes, además de promocionar algunos de sus proyectos vinculados con el mundo de la moda.

Su presencia en plataformas digitales le ha permitido ganar notoriedad entre los seguidores del futbol mexicano, quienes suelen seguir de cerca la vida personal del delantero.

A lo largo de los años, Paula González ha permanecido cerca del futbolista mexicano y se ha convertido en una de las personas más importantes en su entorno personal.

¿Cuándo se casaron y cuántos hijos tienen?

Después de varios años de noviazgo, Alexis Vega y Paula González contrajeron matrimonio en noviembre de 2021.

La pareja ha formado una familia junto a sus dos hijos, quienes frecuentemente aparecen en algunas de las fotografías y publicaciones compartidas por ambos en redes sociales.

A través de estas plataformas, tanto el delantero como su esposa suelen mostrar algunos momentos de su vida familiar, viajes y celebraciones.

Su presencia ha acompañado a Alexis Vega desde sus inicios con Toluca, pasando por su etapa en Guadalajara y hasta sus convocatorias con la Selección Mexicana, consolidándose como una de las parejas más conocidas del futbol nacional.

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MSL