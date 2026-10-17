El Tiny Desk Concert de Los Tigres del Norte llamó la atención por la interpretación de temas como “Somos más americanos”, en plena era Trump, y por la introducción del periodista Félix Contreras, quien destacó que la comunidad latina en Estados Unidos está, una vez más, bajo ataque.

Tras el estreno de la presentación, el jueves, usuarios en redes sociales señalaron que una parte de su discurso de apertura no apareció en la versión difundida en YouTube el viernes, lo que despertó interés sobre la trayectoria del comunicador; en La Razón te contamos quién es este hombre, un referente del mundo de la radio y la música.

¿Quién es Félix Contreras, quien dio el discurso eliminado del Tiny Desk de Los Tigres del Norte?

Según información obtenida de Bime, Félix Contreras es periodista cultural, productor, músico y cocreador de Alt.Latino, un programa de NPR que “celebra la música y la cultura latinas desde 2010”. NPR es una institución de radio pública, financiada por el gobierno estadounidense.

Además, cuenta con cerca de cinco décadas de experiencia en radio y televisión dedicadas a la difusión de la música latina en Estados Unidos.

Félix Contreras forma parte de NPR desde 2001 y desempeña un papel importante en los Tiny Desk Concerts, ya que participa en la programación musical. En 2025 recibió el Premio de Periodismo de los Hispanic Heritage Awards.

¿Qué dijo Félix Contreras en el Tiny Desk Concert de Los Tigres del Norte?

Antes de la presentación de Los Tigres del Norte en el Tiny Desk Concert, Félix Contreras habló sobre la situación de la comunidad latina en Estados Unidos.

Nuestra comunidad está bajo ataque y no es la primera vez. Podemos remontarnos a 1848 cuando cambiaron la frontera. Podemos remontarnos al periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial durante la llamada Operación Espalda Mojada. Nos arrebatan nuestra humanidad. Desde que tengo memoria, estos caballeros nos han devuelto esa humanidad Félix Contreras, periodista



Ese mensaje apareció en la versión publicada en YouTube el 15 de octubre, pero el viernes 16 internautas se dieron cuenta que el discurso fue eliminado del clip de NPR Music. Sin embargo, este fragmento sí permaneció en la versión alojada en el sitio oficial de NPR.

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