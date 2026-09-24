Cocodrilos, una mirada a la violencia en el periodismo

LA ACTRIZ Arcelia Ramírez estrena hoy en salas Cocodrilos, una película que más allá del suspenso y la investigación, coloca frente al espectador una de las realidades del país: la violencia que enfrentan los periodistas y las consecuencias que ésta genera en sus familias y entorno.

La actriz, quien forma parte de un elenco que consiguió cuatro nominaciones al Ariel, considera que la cinta de J. Xavier Velasco confirma la fuerza de la cinematografía mexicana.

“El guion viene de una investigación muy dolorosa y de un tratamiento muy responsable al tema, que es la violencia que sufren los periodistas en este país a la hora de ejercer su profesión”, afirma a La Razón Arcelia Ramírez.

El Dato: La cinta se inspiró indirectamente en casos trágicos como el homicidio de la periodista Regina Martínez en 2012 y el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa en 2015.

La historia sigue a Santiago Ortiz, un joven fotoperiodista de Veracruz interpretado por Hoze Meléndez, quien decide retomar la investigación que dejó inconclusa Amanda González, una reconocida periodista y mentora asesinada, interpretada por Teresita Sánchez.

Arcelia Ramírez da vida a Elena. “Mi personaje es el que encarna los daños colaterales, por así decirlo, de los horrores del crimen organizado”, señala.

Para la actriz, la película consigue ampliar el foco porque muestra que el peligro no se queda únicamente en la persona que investiga.

“No nada más es la víctima que sufre el acoso y la violencia, sino que las familias de los periodistas están ahí, siendo atacados por la situación”, sostiene.

La intensidad del relato también la impactó cuando pudo verlo terminado. “Es una película que golpea la conciencia, las vísceras”, afirma. Y explica que la tensión aumenta conforme el protagonista se encuentra en peligro: “A la hora de que nuestro protagonista se pone en riesgo, todo su entorno también”.

Cocodrilos suma seis nominaciones a los Premios Ariel: J. Xavier Velasco por Mejor Ópera Prima; Hoze Meléndez por Mejor Actor; Arcelia Ramírez y Teresita Sánchez por Mejor Coactuación Femenina; Manuel Cruz Vivas por Mejor Coactuación Masculina y Luis Ambriz por Mejores Efectos Especiales.

Para la actriz , esas nominaciones tienen un valor especial porque permiten que una producción independiente consiga mayor visibilidad. “Me puse muy feliz porque son nominaciones que visibilizan esta película, que es una producción independiente”, comenta.

Sin embargo, la actriz sabe que el reconocimiento no resuelve por sí mismo uno de los grandes pendientes de la cinematografía nacional: conseguir que las películas permanezcan en cartelera.

“Es lamentable que todavía nos quede mucho camino por recorrer en términos de exhibición y de distribución porque la idea es que el trabajo llegue al espectador, Que ahí es donde se cierra el ciclo y muchas veces las películas no llegan, o llegan con muy poco alcance”, señala.

Considera necesaria una responsabilidad compartida entre la industria, los medios, las autoridades y el público.

“Creo que es un trabajo de todos. Hay que sumar fuerzas los medios, nosotros también luchando para que haya políticas públicas que garanticen la permanencia de nuestras películas en la cartelera”, plantea la también actriz de teatro.

Arcelia Ramírez también apela directamente a quienes acuden a las salas: “La participación apasionada del público es la que necesitamos”.