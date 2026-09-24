Neil Marshall: El descenso no ha envejecido

Apoco más de dos décadas de su estreno, El descenso se mantiene como una obra cumbre del cine de terror gracias a la maestría del director Neil Marshall para convertir la claustrofobia en un estado de angustia absoluta.

La historia sigue a un grupo de mujeres que se adentra en una red de cuevas donde un accidente las deja atrapadas en la penumbra. Lo que comienza como una expedición de exploración para superar el duelo, pronto se transforma en un descenso físico y psicológico al infierno ante la amenaza inminente de la falta de oxígeno y la presencia de peligrosas criaturas que acechan en las profundidades.

57 millones de dólares en el mundo recaudó

En entrevista con La Razón, Neil Marshall reveló que esta historia nació de una necesidad logística tras el rechazo de una idea previa. “Después de (la ópera prima del director) Dog Soldiers, un estudio quería hacer una película conmigo y propuse que fuera algo sobre zombis en una plataforma petrolera y les encantó, pero dijeron que era demasiado cara y en el trayecto de cuatro horas en tren de regreso a casa se me ocurrió El descenso, todo surgió de la idea de hacer una película ambientada en una cueva pensando que sería económica por transcurrir en la oscuridad, luego me pregunté qué pasaría si el grupo estuviera formado exclusivamente por mujeres y quería ver si podía crear algo realmente aterrador en un entorno así porque una cueva evoca algo muy primitivo”, compartió.

Ahora que sigue celebrando el 20 aniversario de la película, el director señaló que la repercusión que ha tenido la cinta es abrumadora. Reconoció que el impacto alcanzado no sólo marcó al género de terror, sino que fue el pilar fundamental que consolidó su trayectoria.

“Probablemente no habría tenido una carrera sin ella; llamó la atención en Estados Unidos gracias al lanzamiento con Lionsgate. Me permitió hacer otros filmes y dirigir series (como Game of Thrones), y me ayudó a seguir contando historias, lo cual es el verdadero sueño de cualquier cineasta”, afirmó.

Respecto a cómo dialoga esta producción con las nuevas corrientes cinematográficas del terror, aseguró que el filme se mantiene intacto frente al paso del tiempo. “Encaja muy bien y no ha envejecido, no se siente anticuada ni parece hecha hace 20 año. La gente sigue sintiendo la misma claustrofobia que antes, por lo que su capacidad para asustar sigue funcionando a todos los niveles”.

Esa atemporalidad cobra una nueva dimensión con su regreso a cines hoy en 4K. “Las nuevas generaciones tienen mucha suerte si pueden verla en el cine; la verán en el mejor entorno posible, en una sala con una calidad impecable, se ve mejor que cuando se estrenó, porque la corrección de color y todo lo demás ha mejorado”, destacó.

El proceso técnico para lograr la remasterización de la cinta requirió una labor ardua sobre el material original y, en palabras del director, “fue largo y se recurrió a los negativos originales para reconstruirla a partir de ellos y, al no haberse rodado en digital, sino en 35 mm tuvieron que hacerlo a ojo en un trabajo minucioso para ajustar cada corte, mejorar los efectos visuales, limpiar imperfecciones y eliminar arañazos. Hicieron un trabajo magnífico”.

El descenso

Dirección: Neil Marshall

Género: horror

País: Inglaterra

Año: 2005