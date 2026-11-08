IECM avala material electoral para elecciones de 2027 en CDMX

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó los modelos de materiales que se utilizarán en el Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027, para el cual contempla la adquisición de 24 mil 650 piezas, entre cajas paquete electoral, cintas de seguridad y lupas tipo Fresnel.

El Consejo General avaló los diseños que serán utilizados en las mesas directivas de casilla única, entre ellos urnas, bases porta urna, canceles electorales, mamparas especiales, marcadores de boleta, sellos “X” y lupas para facilitar la lectura de las boletas.

Del total de materiales necesarios, el IECM producirá 2 mil cajas paquete electoral, 14 mil 500 cintas de seguridad con el logotipo institucional y ocho mil lupas tipo Fresnel.

Sigla del Instituto Electoral de la Ciudad de México. ı Foto: Archivo

Para las mesas de escrutinio y cómputo del voto de las y los capitalinos residentes en el extranjero, fabricará 50 cajas paquete electoral y 100 charolas contenedoras de sobres y fajillas para la elección de Diputación Migrante.

El resto del material será rehabilitado y reutilizado, como las urnas, bases porta urna, cajas paquete electoral, lupas, sellos “X”, canceles electorales y mamparas especiales, con el propósito de aprovechar los insumos disponibles.

En tanto, el IECM informó que los modelos aprobados incorporan criterios de accesibilidad, funcionalidad y diseño universal para facilitar el ejercicio del voto de personas con discapacidad, adultos mayores y otros grupos de atención prioritaria.

Como parte de estas adecuaciones, las urnas contarán con etiquetas superiores y laterales, así como señalización en sistema Braille, mientras que las cajas paquete electoral tendrán fundas de polivinil y etiquetas identificadas con el color correspondiente a la elección de mayor jerarquía.

¿Cuándo son las elecciones de 2027 y qué cargos se elegirán en CDMX?

En la Ciudad de México, el electorado acudirá a las urnas el primer domingo de junio de 2027 para los comicios en los que estarán en disputa 286 cargos públicos.

La jornada electoral será el domingo 6 de junio de 2027, de 08:00 a 18:00 horas.

En total, la ciudadanía elegirá:

16 personas titulares de las alcaldías

204 Concejalías

66 diputaciones al Congreso de la Ciudad de México

De las 66 diputaciones, 34 serán electas por voto directo, entre ellas una diputación migrante, y 32 por el principio de representación proporcional.

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cehr