CSP: Entregamos casas a personas que nunca imaginaron tenerlas

La Presidenta Claudia Sheinbaum negó que el programa Vivienda para el Bienestar represente un desfalco para el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y al Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste).

Al encabezar la entrega de nuevos hogares y apoyos para habitantes de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la mandataria reviró a las críticas en contra de la política de vivienda, con la que se busca construir 1.8 millones de hogares a lo largo del sexenio.

Afirmó que el plan busca dar justicia y negó que, con la flexibilización de requisitos, trámites y reducción de deudas, se fomente el incumplimiento de pagos del crédito que deben hacer los beneficiarios.

“¿Qué es lo que hacemos? ¿Por qué nos critican mucho? Claro, los que antes robaban ahora nos critican y dicen: ‘No, es que están desfalcando al Infonavit y al Fovissste’. Bueno, ya se explicó, ahora tiene más recursos el Infonavit y tiene más recursos el Fovissste... Lo que estamos haciendo es justicia, porque ya habían pagado lo que tenían que pagar”, dijo.

El Dato: Los proyectos de Vivienda se concentrarán en Tapachula, Palenque, Tonalá, Comitán y Chiapa de Corzo.

La mandataria subrayó que este programa ha permitido que personas que no pensaban contar con acceso a una vivienda propia, hoy ya tengan las llaves de su nuevo hogar. “Y ahora, estamos entregando casas a personas que nunca imaginaron que iban a poder tener una casa. ¿No es algo maravilloso? Es el día más feliz de mi vida: poder servir al pueblo”, dijo.Acusó que: “Fueron años en que el Infonavit era pura usura. Se acercaba alguien al Infonavit, pedía un crédito, le daban un crédito y una casa que quizás quedaba a dos horas de donde vivía, de 40 metros cuadrados y, para colmo, son créditos que nunca se acababan de pagar o eran créditos que nunca se acababan de pagar. Igual el Fovissste, incluso dejaron de construir viviendas y sólo daban créditos”, criticó.

En el evento se entregó 56 viviendas en el Infonavit Los Poetas y 311 constancias de liquidación del Fovissste.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega, informó la inversión de 42 mil 300 millones de pesos (mdp) en beneficio de 254 mil personas, con un avance de 35 mil 602 viviendas; además de la entrega de 30 mil créditos de mejoramiento y la reestructuración de 51 mil 294 créditos impagables.

La Jefa del Ejecutivo, ayer, al entregar inmuebles en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. ı Foto: Especial

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, destacó que en Los Poetas se construyeron 400 viviendas que se vendieron en tres días, hoy se entregaron las primeras 56 y se prevé que en próximos días se entreguen 100 más. Agregó que la meta de la institución en Chiapas es la entrega de 34 mil viviendas, con una inversión de 21 mil millones de pesos (mdp) y se prevé que, para el cierre de este año, se concluya con un avance del 92 por ciento; además de la reestructuración de créditos impagables en beneficio de 44 mil familias de la entidad.

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, agradeció la visita y apoyos para la supervisión e inauguración de obras, Becas y viviendas con inversión federal: “Y agradecerle Presidenta, porque nos viene usted a dar respaldo, cuando usted viene nos respalda lo que hacemos, nos orienta, nos aconseja y no nos abandona”.