Repueblan el Centro Histórico

Al comparecer ante diputados de la Ciudad de México, el titular de la Secretaría de Vivienda, Inti Muñoz Santini, destacó que con el objetivo de impulsar los asentamientos en el Centro Histórico, en la alcaldía Cuauhtémoc, se han iniciado las obras para la producción de más de mil viviendas nuevas en 159 predios.

El funcionario capitalino calificó esto como “un avance histórico que vendrá a consolidar el largo proceso de regeneración urbana del corazón de nuestra capital”.

Muñoz Santini además informó que están por iniciar las obras para otras mil 615 viviendas para el resto de 2026 en los perímetros A y B de esta zona de la capital.

Ante los legisladores, el secretario de Vivienda destacó que las acciones de la administración de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, han permitido construir más de 16 mil hogares.

Esto, dijo, también forma parte del plan para combatir la gentrificación, pues consideró que 20 mil familias capitalinas son desplazadas cada año por personas con mayor poder adquisitivo.