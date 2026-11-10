Federación fortifica la seguridad en Sinaloa

Ante el repunte de la violencia en Mazatlán registrada durante septiembre y octubre, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, anunció una inversión federal de 900 millones de pesos para el equipamiento de las corporaciones de Sinaloa, además de la implementación de un centro de comando carretero y nuevos despliegues de inteligencia.

Las medidas forman parte de los convenios que autoridades de los tres niveles de gobierno firmaron para fortalecer a las instituciones de seguridad en la entidad.

La gobernadora interina, Graciela Domínguez, reconoció que la confrontación criminal supera a la de los dos años anteriores y que las medidas aplicadas no han devuelto la tranquilidad a la población: “Aún no hemos alcanzado la restauración de la paz”, admitió, tras señalar que los mayores retos se concentran en Culiacán y Mazatlán. También atribuyó a la Presidenta Claudia Sheinbaum las instrucciones para lograr los acuerdos para ampliar las capacidades de respuesta policial.

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De acuerdo con información proporcionada por García Harfuch, de octubre de 2024 al mismo mes de 2026, las operaciones conjuntas dejaron más de tres mil detenidos, 145 toneladas de droga incautada, siete mil 200 armas de fuego aseguradas y más de dos mil 600 laboratorios y áreas de concentración de metanfetaminas inhabilitados. Entre los narcóticos figura más de una tonelada de fentanilo y dos millones de pastillas de esa sustancia. El armamento decomisado en Sinaloa representa 20 por ciento del total nacional.

El Dato: Estos convenios son parte de la Estrategia Nacional de Pacificación de la Presidenta que aplican modelos de inteligencia, investigación y control de las comunicaciones.

Aunque el funcionario reportó una disminución de 42 por ciento en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso entre junio de 2025 y agosto de 2026, reconoció nuevos episodios de violencia en el puerto. Situó el origen del recrudecimiento en la disputa entre dos facciones del Cártel de Sinaloa, tras la captura de un líder criminal que quedó bajo custodia estadounidense en julio de 2024.

Para reforzar a las corporaciones locales, la dependencia federal aportará en un plazo máximo de 30 días cerca de 200 vehículos, entre ellos: 90 camionetas, 50 motocicletas, 30 blindados Black Mamba, 15 unidades tácticas con protección y tres sistemas dron Águila, además de cuatrimotos y equipos de radiocomunicación. En diciembre incorporará más células del Centro Nacional de Inteligencia.

También propuso la implementación de un centro de comando C4 que cubrirá 250 kilómetros del corredor Culiacán-Mazatlán-Durango mediante 720 cámaras, 240 puntos de monitoreo y 30 arcos lectores de placas. El proyecto contempla una superficie de cuatro mil 600 metros cuadrados, 54 posiciones de despacho y 27 espacios para atender llamadas al 911 y denuncias al 089.

16 Homicidios dolosos reportó el SESNSP en Sinaloa en este mes

Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó que mantiene 22 mil 667 efectivos en Sinaloa, equivalentes a 23 por ciento del despliegue nacional. En Mazatlán, la Guardia Nacional prevé alcanzar cuatro mil 550 integrantes, al sumar cuatro mil 200 elementos a los 350 que ya están permanentemente en ese municipio.

Como parte de los acuerdos, la Defensa otorgó en comodato 80 unidades a la Secretaría de Seguridad Pública estatal, incluidas 20 camionetas blindadas Sandcat y Pitbull, 40 patrullas tipo pickup y 20 motocicletas. Trevilla precisó que brigadas militares también apoyan a las corporaciones de Culiacán y del estado con 180 integrantes de Fuerzas Especiales, vehículos y armamento.

Trevilla Trejo detalló que el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal han detenido a dos mil 250 personas, asegurado cinco mil 616 armas y 69 mil 713 kilogramos de drogas, además de destruir dos mil 546 laboratorios y sitios de concentración. Entre las capturas que destacó figuran las de Iván “N”, alias Mantecas, y José Luis “N”, Wicho, identificado como operador logístico y financiero del Cártel de Sinaloa.

“No nos vamos a retirar hasta que se restablezcan las condiciones de paz y tranquilidad que requiere el pueblo de este estado”, afirmó.

El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, reportó un despliegue de dos mil 566 elementos operativos de Infantería de Marina, 10 buques, 13 embarcaciones, cuatro helicópteros, tres aviones y 17 aeronaves no tripuladas. La institución mantiene operaciones marítimas, aéreas y terrestres, con especial atención en Culiacán, Mazatlán, Ahome, Escuinapa, Navolato, Elota y El Rosario.

También informó que, durante 2026, la Armada efectuó en la entidad 186 detenciones, aseguró más de 48 toneladas de metanfetaminas, 300 armas y 92 mil cartuchos, además de inhabilitar 60 laboratorios clandestinos. Anunció la asignación de 634 efectivos adicionales, 68 vehículos, 22 motocicletas, dos helicópteros y 10 drones tácticos, entre otros recursos.

Morales Ángeles señaló que sus operaciones comprenden la vigilancia de zonas turísticas, rutas de cruceros y comunidades cercanas al puerto.

Los convenios entre la federación y el estado abarcan la entrega de vehículos por parte de la Defensa, la colaboración operativa y el préstamo de equipo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la capacitación de policías municipales a cargo de la GN.

A nivel municipal, la alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, nombró secretario de Seguridad Pública y Tránsito al coronel Remigio Cruz Domínguez, quien suma 40 años de servicio en el Ejército y la Guardia Nacional.

Además, anunció que 50 policías recibirán formación en competencias operativas avanzadas. El nuevo mando indicó que contará con 28 militares de Fuerzas Especiales adicionales a los 29 asignados al municipio el 5 de octubre.

Sobre la Feria Ganadera de Culiacán 2026, el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Ulises Julián Tadeo González Calzada, presentó un operativo con controles en accesos a la ciudad, patrullajes, vigilancia aérea y equipos anti drones alrededor del recinto. El dispositivo incluirá dos sistemas semifijos y seis portátiles para detectar y neutralizar aeronaves no autorizadas.