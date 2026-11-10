Exportación y producción de vehículos caen hasta octubre

Durante los primeros 10 meses del año, la exportación y producción de vehículos ligeros en México cayeron 3.28 y 3.95 por ciento, respectivamente, a tasa anual; analistas destacaron que dicho comportamiento obedece a las tarifas arancelarias de la administración Trump y por éstas, las ventas hacia Estados Unidos retrocedieron, mientras que las que se destinaron a otros mercados aumentaron.

De acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL), durante los primeros 10 meses del año se exportaron dos millones 786 mil 760 unidades; es decir, 94 mil 639 menos que en el mismo periodo de 2025, cuando se enviaron al exterior dos millones 881 mil 399 vehículos.

Estados Unidos concentró 76.6 por ciento de las exportaciones de vehículos ligeros, con dos millones 134 mil 474 unidades. La cifra representó una disminución de 134 mil 305 vehículos respecto al mismo periodo de 2025, cuando se enviaron a ese mercado dos millones 268 mil 779 unidades.

El Dato: En octubre, las ventas al público en el mercado interno de vehículos ligeros aumentaron 3.10% a tasa anual; es decir, 4 mil 135 unidades más que hace un año.

En contraste, las exportaciones a otros destinos aumentaron, al pasar de 612 mil 620 unidades entre enero y octubre de 2025 a 652 mil 286 en el mismo periodo de 2026. Este incremento respondió, principalmente, a una mayor importación de vehículos mexicanos por parte de Canadá y Alemania.

El comportamiento al interior del sector mostró diferencias entre fabricantes: por un lado, aumentaron las ventas de Stellantis con 24.6 por ciento; Acura, 14.2 por ciento; Volkswagen, 13.2 por ciento; Kia, 7.9 por ciento; Audi, 7.2 por ciento y BMW Group, 1.6 por ciento. Por otro lado, las caídas más severas las sufrieron Mercedes-Benz, con 48.5 por ciento; Nissan, 25.9 por ciento, Mazda, 14 por ciento; Ford Motor, 11.9 por ciento, Honda, 8.3 por ciento, Toyota, 4.5 por ciento y General Motors, 3.9 por ciento.

“En el acumulado del año, las exportaciones hacia Estados Unidos muestran una caída anual de 6.0 por ciento, luego de que en el mismo periodo del año anterior se registrara una caída de 2.18 por ciento, lo que confirma que la reconfiguración del destino de las exportaciones mexicanas sigue en curso”, indicó Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

El Tip: En octubre, la participación de los camiones ligeros en la producción total de vehículos ligeros fue 74.87%.

La analista destacó que en el acumulado del año, se observó una “reorientación geográfica” y es una de las consecuencias de las tarifas arancelarias que gravan al sector automotor mexicano; además, “refleja” los ajustes que las armadoras realizaron ante la presión de la política comercial estadounidense.

La producción también registró una contracción de 3.95 por ciento en el periodo de referencia, ya que de enero a octubre sólo se fabricaron tres millones 254 mil 62 automotores, una baja de 133 mil 862 respecto a los tres millones 387 mil 924 vehículos de 2025.

El avance en la producción fue liderado por Acura con 13.8 por ciento; Stellantis, 12.6 por ciento; Volkswagen, 10.5 por ciento; Kia, 7.3 por ciento; Honda, 4.7 por ciento y Audi con 4.6 por ciento. Por el contrario, las caídas acumuladas más pronunciadas afectaron a Mercedes Benz con 54.6 por ciento; Nissan, 24.3 por ciento; JAC, 14.5 por ciento; Mazda, 14.3 por ciento; General Motors, 4.9 por ciento, Ford Motor, 3.1 por ciento, BMW Group, 1.3 por ciento y Toyota con 0.5 por ciento.

“Asimismo, la disminución se da luego de los crecimientos registrados en años previos, como 2023 con 15.91 por ciento y 2024, 5.58 por ciento, lo que confirma que la industria aún no recupera el dinamismo que tenía antes de los aranceles implementados por la administración de Donald Trump”, puntualizó la analista de Banco Base.