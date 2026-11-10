Caos de más de 10 horas por bloqueo en Autopista del Sol

Luego de más de 10 horas, pobladores de la comunidad de Tilapa, municipio de Malinaltepec, aceptaron retirar el bloqueo que mantuvieron en la Autopista del Sol a la altura del Parador del Marqués, en Chilpancingo, Guerrero, y que generó un importante congestionamiento vial en la zona.

De acuerdo con Caminos y Puentes Federales (Capufe), el cierre en ambas direcciones inició alrededor de las 11:00 horas y se retiró poco después de las 21:00 horas.Los manifestantes exigen al gobierno de Guerrero comprar 400 hectáreas de tierra para reubicar sus viviendas, debido a afectaciones por fenómenos naturales en esa comunidad de la región de La Montaña.

Previamente, el subsecretario de Desarrollo Político y Social de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, arribó al sitio para dialogar con las y los inconformes, a quienes, dijo, “se les hizo una propuesta”.

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“Vamos a trabajar con el Gobierno de México, vamos a generar una reunión interinstitucional. Hay una propuesta que se está construyendo para atender el planteamiento, es la propuesta del gobierno del estado, el gobierno de México tiene otra propuesta”, declaró a la prensa.

Rodríguez Cisneros sostuvo que no entregarán recursos a los pobladores para la adquisición de los predios para la reubicación de las familias, “sino que se va a trabajar a través de un proyecto” en el que, adelantó, participarán la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

El Tip: un vecino de Petaquillas fue golpeado por manifestantes, luego de exigirles que liberaran un carril.

“Estamos haciendo una propuesta de lo que podemos atender nosotros, ya el Gobierno de México tendrá que hacer propuesta también”, reiteró el funcionario estatal, quien aseguró que los pobladores estaban convocados a una “reunión de carácter técnico” para este martes 10 de noviembre.

Tras varias horas de negociación, se acordó con los inconformes que el gobierno del estado aportará una cantidad de recursos para la compra de los terrenos, mientras que el próximo 24 de noviembre se realizará una reunión con la Sedatu, para que también aporte recursos para esta adquisición.