El jueves, convocatoria para presidencia del INE

El presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, anunció que buscará emitir este jueves la convocatoria para elegir a la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) y, de ser posible, someterla ese día al pleno. Señaló que comenzaron las conversaciones entre bancadas para acordar las reglas del procedimiento para lograr una designación unánime.

Desde Puebla, el legislador sostuvo que la próxima titular debe llegar con amplio respaldo político para contribuir a recuperar la confianza ciudadana en el organismo: “La ruta es la unanimidad”, consideró, al advertir que una elección sustentada únicamente en la mayoría calificada podría generar cuestionamientos desde su origen.

“Lo reitero: por la importancia y profundidad del tema, no conviene a nadie que se apruebe sólo por mayoría calificada. La ruta es la unanimidad”, expresó.

TE RECOMENDAMOS: Empresa señalada por Petro Revela CSP contratos con firma acusada en Colombia

Monreal explicó que ya comenzaron las conversaciones con las distintas bancadas y que uno de los primeros objetivos será alcanzar un acuerdo sobre el contenido de la convocatoria, antes de iniciar formalmente el proceso para elegir a quien encabezará el órgano electoral.

EL Dato: El registro de aspirantes a la presidencia del INE es del 9 al 13 de noviembre. Las evaluaciones de conocimientos y trayectoria, del 20 de noviembre al 1 de diciembre.

Reconoció que conseguir el respaldo de todos los grupos parlamentarios no será sencillo, pero insistió en que la nueva titular debe contar con legitimidad política suficiente para representar a todas las fuerzas y contribuir a recuperar la confianza ciudadana en el INE.

El morenista respaldó los señalamientos de la Presidenta Claudia Sheinbaum sobre la existencia de una presunta mafia electoral que ha operado por décadas, y consideró que el Congreso tiene la responsabilidad de investigar y contribuir al saneamiento de las instituciones.

En ese sentido, sostuvo que las denuncias y revelaciones sobre posibles irregularidades, delitos y actos de corrupción deben derivar en investigaciones y, en su caso, sanciones contra quienes resulten responsables, independientemente de su cargo o filiación política: “Sea quien sea, tiene que deslindar responsabilidades y tiene que exigir que haya sanciones”.

Señaló que la discusión sobre la convocatoria será determinante para avanzar en la renovación de la presidencia del INE, en un contexto de cuestionamientos públicos sobre la actuación de funcionarios y proveedores del organismo.

5 Miembros conforman el Comité Técnico de Evaluación

Guadalupe Taddei renunció a la presidencia del INE en medio de un escándalo por presuntas irregularidades en contrataciones con proveedores cercanos a ella.

Reconoció la semana pasada que, en caso de que no haya acuerdo sobre los términos de la convocatoria para elegir a la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), “se abre la posibilidad” de que el nombramiento no se realice en lo que resta del periodo ordinario de sesiones.

El también coordinador del grupo parlamentario de Morena insistió en que la convocatoria debe emitirse por consenso, pues si los guindas y sus aliados imponen su mayoría para realizar las designaciones correspondientes, habrá cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso.

Por su parte, la vicecoordinadora del PAN en la Cámara de Diputados, Noemí Luna, exigió la salida de los consejeros electorales señalados por presuntos conflictos de interés y sostuvo que la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE no es suficiente para atender la crisis que enfrenta el organismo.

A través de sus redes, Luna calificó de “cínico y sinvergüenza” a uno de los consejeros electorales y cuestionó su designación al señalar que fue electo mediante insaculación impulsado por Morena.

Dijo que al partido en el Gobierno le bastaron ocho años para debilitar las instituciones electorales que México construyó durante 36 años para garantizar organismos autónomos y elecciones libres y confiables: “La renuncia de Taddei no basta. ¡Debe salir todo su círculo y los consejeros señalados por conflictos de interés!”.

Las declaraciones se producen en medio de la controversia por la renuncia de Taddei y el proceso para definir una nueva presidencia del organismo electoral y los señalamientos de la oposición sobre la necesidad de revisar la integración y el funcionamiento de sus órganos directivos.

Somos prevé poner queja electoral contra Sheinbaum

| Por Yulia Bonilla |

El partido Somos anunció que presentará una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra la Presidenta Claudia Sheinbaum, en donde la acusará de violar disposiciones constitucionales que obligan a los servidores públicos a no influir en la equidad de la contienda.

En conferencia, el abogado del partido, Carlos Ferrer, precisó que la queja será por la presunta violación del artículo 134 de la Carta Magna, en donde se destaca la actuación imparcial que deben de tener los funcionarios públicos y se les restringe el uso de recursos a su disposición para incidir en la competencia electoral.

El partido consideró que la mandataria ha vulnerado tal disposición a partir de las acusaciones hechas en su conferencia para vincular a Somos con la red de contrataciones irregulares que se encontraron en el INE y que, según las investigaciones preliminares, datan desde finales del siglo pasado.

11 Consejeros electorales aprobaron el registro de Somos

Al pedir la intervención del árbitro electoral, buscan que se dicten medidas cautelares contra la Presidenta para que no interceda en el proceso, como consideran que lo ha hecho hasta el momento.

No obstante, los demandantes afirmaron que dejarán en manos de las autoridades evaluar si se cometieron infracciones y si procederán responsabilidades.

El representante de Somos ante el INE, Emilio Álvarez Icaza, pidió que “saquen las manos de inmediato del proceso electoral y dejen de dañar la contienda”.

Comentó que las acusaciones de la mandataria federal, así como las hechas por la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, en el mismo sentido, podrían ser parte de una estrategia para debilitar a este nuevo partido.