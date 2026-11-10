Abroga PJ método de evaluación para desactivar el paro

El Órgano de Administración Judicial (OAJ) abrogó el acuerdo general que regulaba la evaluación del desempeño del personal de carrera del Poder Judicial de la Federación (PJF), luego de alcanzar un entendimiento con las organizaciones sindicales, que rechazaron disposiciones que podían derivar en sanciones o incluso en la separación del cargo.

Ayer, el pleno del OAJ sesionó de manera extraordinaria para dejar sin efectos el Acuerdo General AG-POAJ-025/2026, en cumplimiento con los compromisos asumidos el sábado pasado, durante una reunión en las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde participaron el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, el propio organismo y las dirigencias sindicales.

Pese a ese pacto, las protestas de trabajadores del PJF continuaron en la Ciudad de México y en otras seis ciudades de la República. Los inconformes mantuvieron la suspensión de labores en distintas sedes judiciales y condicionaron su regreso a que los compromisos se formalizaran mediante modificaciones al acuerdo y se publicaran en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

En un nuevo encuentro, también ayer, participaron Aguilar Ortiz y los dirigentes del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, el Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial de la Federación y la Unión Nacional de Trabajadores del Poder Judicial, organizaciones que representan a la base trabajadora.

Entre los acuerdos se estableció que la evaluación del desempeño tendrá como único propósito fortalecer la eficiencia, la eficacia y la calidad en la impartición de justicia de los trabajadores.

Además, se eliminará cualquier disposición que pudiera interpretarse como mecanismo sancionador o que implicara la posibilidad de separar a los trabajadores de sus cargos.

También se acordó suprimir las evaluaciones extraordinarias que podían ser solicitadas por los titulares de los órganos jurisdiccionales, así como modificar los porcentajes de los rubros que incorporaban factores de subjetividad en la calificación del personal.

El instrumento abrogado fijaba reglas para calificar el desempeño de quienes integran la carrera judicial. Los sindicatos lo cuestionaron por las evaluaciones extraordinarias a petición de los titulares de los órganos jurisdiccionales y por los criterios con peso subjetivo, que a su juicio abrían la puerta a sanciones y ceses.

El siguiente paso será plasmar los puntos pactados en un nuevo texto y publicarlo en el DOF, requisito planteado por los trabajadores. Mientras eso ocurre, persiste la suspensión de labores en diversas sedes judiciales de la capital y de otras seis ciudades.

Con la determinación del pleno, el OAJ dejó sin efectos el instrumento que fijaba las reglas para evaluar a los integrantes de la carrera judicial, tras las inconformidades expresadas por las representaciones de los sindicatos.

NUEVO ORDEN

Acuerdos asumidos por trabajadores y autoridades.

1. Establecer que la evaluación busca mejorar la eficiencia y calidad de la justicia, sin efectos sancionatorios ni riesgo de separación del cargo.

2. Eliminar las evaluaciones extraordinarias solicitadas por los titulares y reducir factores subjetivos.

3. Publicar a la brevedad las modificaciones al acuerdo en el Diario Oficial de la Federación.