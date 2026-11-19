Roberto Palazuelos reveló que su hijo, Roberto Palazuelos Jr., sufrió un asalto a mano armada en Santa Fe, en la Ciudad de México, cuando salía de la universidad. El empresario compartió detalles del incidente durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante y relató los momentos de tensión que vivió el joven.

Según explicó el también llamado Diamante Negro, los delincuentes interceptaron a su hijo mientras se encontraba detenido en un semáforo y lo despojaron de sus pertenencias mientras era amenazado con un arma de fuego.

Asaltan a hijo de Roberto Palazuelos a punta de pistola en CDMX

Roberto Palazuelos contó a Gustavo Adolfo Infante que el asalto ocurrió cuando Roberto Palazuelos Jr. acababa de salir de la universidad y circulaba por la zona de Santa Fe, al poniente de la capital del país. El actor dijo que los delincuentes aprovecharon que el vehículo permanecía detenido para acercarse y cometer el robo.

“En un alto, le pusieron una pistola en la cabeza y le quitaron su celular, su cartera, todo”, relató el empresario al recordar el momento que enfrentó su hijo. Del mismo modo señaló que no piensa contratar seguridad privada para que proteja a Roberto Palazuelos Jr., porque no quiere hacerlo “un junior”.

Roberto Palazuelos en una imagen de archivo. ı Foto: larazondemexico

El actor Roberto Palazuelos también comentó que, pese a no resultar herido, el joven quedó bastante asustado tras el asalto, pues no está acostumbrado a este tipo de incidentes ya que solía vivir en Cancún y pasó una temporada en Estados Unidos.

Además, explicó que el teléfono celular contaba con seguro, por lo que su familia realizó de inmediato los procedimientos necesarios para cancelar servicios y evitar mayores afectaciones.

Roberto Palazuelos destacó que su hijo actualmente cursa el cuarto semestre de la licenciatura en Derecho y ya trabaja en un despacho jurídico, lo que, aseguró, le genera mucho orgullo.

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