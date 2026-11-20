• Definiciones naranjas

Con la novedad de que cada vez se define más el tablero de lo que será el proceso electoral en Guerrero el año entrante. Y es que resulta que Movimiento Ciudadano, que lanzará al ruedo a un reciclado Armando Ríos Píter, anunció que no irá en coalición con ninguna otra fuerza política en la entidad. El único camino que pudiera haberle quedado, nos comentan, era que fuera con el PAN y el PRI, pero a juzgar por lo informado ayer y por las decisiones que han estado tomando los naranjas distanciándose de lo que califican como “vieja política” ese camino ya no fue viable. Ahora, nos dicen, tendrán que demostrar qué capacidad tienen de remontar, porque ahí su fuerza es muy limitada y arrancan desde un punto muy bajo. Entre quienes siguen de cerca el acontecer político en la entidad a la que ven más que adelante es a la coordinadora de la defensa de la transformación y a la postre candidata a la gubernatura, Beatriz Mojica, que ya tiene listo el auto en el que correrá esa carrera con los logos de Morena, el PVEM y el PT.

• Diputados “secuestrados”

Escenas de desesperación, nos comentan, las que se vieron ayer entre legisladores, trabajadores y visitantes al Palacio Legislativo de San Lázaro, a causa de una protesta que llevaron a cabo jubilados, quienes cerraron todos los accesos y no había forma de entrar, pero tampoco de salir de la sede legislativa. Al diputado priista Víctor Palma César se le vio y escuchó: “¡Yo quiero salir!”, “¡Me están secuestrando!”. Un reclamo que quedó grabado y que no demoró en llegar a las redes. Y Palma no fue el único. El panista Héctor Saúl Téllez también pataleó al verse afectado y no poder salir de la Cámara, por lo que responsabilizó a las autoridades administrativas por no resolver el conflicto. En medio de las demandas de trabajadores pensionados del recinto legislativo, las autoridades administrativas de la Cámara rechazaron restituir la prestación mensual que se exige tras revelar las actitudes intransigentes que los demandantes asumieron provocando que no hubiera condiciones para negociar. Pendientes.

• También a las urnas

Quien, dicen, se puso muy creativo en la Cámara de Diputados, fue el morenista Carlos Ignacio Mier Bañuelos, al externar su propuesta de poner más cargos en la boleta. Según el legislador, estaría bueno que los titulares de la Fiscalía General de la República y de la Auditoría Superior de la Federación se elijan por voto ciudadano, como ya se hace con los jueces. La idea de Carlos Ignacio, explicó él mismo en tribuna, es que el esquema se extienda también a las fiscalías y auditorías estatales. Su argumento se basa en que el voto directo les daría más legitimidad e independencia y preservaría su autonomía y capacidad técnica. La pregunta para cuando se discuta la letra chica de esta iniciativa, si es que llega a puerto, nos dicen, es quién pondría los nombres en la boleta de quienes deberán investigar y fiscalizar a los gobiernos. Qué afanes de complicar, nos comentan.

• Con fecha de estreno

Y sigue dando de qué hablar el diputado federal, actor y bailarín Sergio Mayer, quien ya tiene fecha para su próxima aparición en pantalla. La cadena de streaming Netflix mostró ayer su rostro en el tráiler de Secreto millonario, un reality show que se estrena el próximo 18 de diciembre. ¡Vaya! Dicen que la noticia no ha dejado de provocar reacciones, pues habrá que recordar que éste es el segundo programa que lo anuncia en su elenco desde que se hizo efectiva su licencia en San Lázaro, el pasado 31 de agosto. En septiembre ya lo había hecho Telemundo para Juego de Villanos. Parece que al exgaribaldi se le están abriendo más puertas en la farándula que en la política —hace apenas unos días trascendió que andaría, aunque sin mucho éxito, en pos de una postulación a la alcaldía Álvaro Obregón—. En la tele, por lo pronto, ya hay fecha para volver a verlo. En la Cámara, su licencia sigue por tiempo indefinido. ¿Cómo lo ve?

• Disfrazado de policía

El que, nos cuentan, ayer se voló la barda con su atuendo, fue el diputado local sinaloense Serapio Vargas Ramírez, quien dio una conferencia de prensa vestido de policía. El legislador morenista, nos comentan, traía un casco negro al que ató una cámara con cinta de aislar y usaba una camisola a la que le sobrepuso banderas de México de papel. El morenista informó que vestía de esa manera para respaldar la iniciativa de otra legisladora —Juana Minerva Vázquez González— para añadir a las corporaciones estatales el uso de cámaras corporales. “Si queremos nosotros un Sinaloa pacífico, necesitamos proteger al cuerpo policiaco y proteger a la sociedad de los cuerpos policiacos”, justificó. El mismo diputado calificó su vestimenta como artesanal y dijo que su objetivo era llamar la atención. Al final lo logró, nos dicen, aunque a varios recordó también a comediantes de la televisión de los años ochenta. En fin.

• Grilla que puede venir

Y nos piden no perder de vista que la prolongación de una presidencia provisional en el Instituto Nacional Electoral si bien puede lograr que los legisladores ganen tiempo para definir cómo sacar al Instituto de su crisis de credibilidad y evitarse líos entre bancadas, también podría representar una arma de doble filo. Ayer, nos cuentan, consejeros informaron que la decisión sobre quién encabezaría ese interinato prolongado, en caso de darse, serían ellos mismos. Esto es, que en la Cámara de Diputados pueden decidir no elegir presidente, pero en caso de determinarse que siga la provisional, lo que procedería es que entre los propios consejeros definan quién la ocuparía. Hay quien en ese escenario avizora que podría darse una lucha entre consejerías por ocupar la silla principal de la herradura de la democracia. ¿Será que, como están las cosas, pueda haber episodios de consejeros dándose hasta con la cubeta? Atentos.