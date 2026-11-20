Escenas de desesperación, nos comentan, las que se vieron ayer entre legisladores, trabajadores y visitantes al Palacio Legislativo de San Lázaro, a causa de una protesta que llevaron a cabo jubilados, quienes cerraron todos los accesos y no había forma de entrar, pero tampoco de salir de la sede legislativa. Al diputado priista Víctor Palma César se le vio y escuchó: “¡Yo quiero salir!”, “¡Me están secuestrando!”. Un reclamo que quedó grabado y que no demoró en llegar a las redes. Y Palma no fue el único. El panista Héctor Saúl Téllez también pataleó al verse afectado y no poder salir de la Cámara, por lo que responsabilizó a las autoridades administrativas por no resolver el conflicto. En medio de las demandas de trabajadores pensionados del recinto legislativo, las autoridades administrativas de la Cámara rechazaron restituir la prestación mensual que se exige tras revelar las actitudes intransigentes que los demandantes asumieron provocando que no hubiera condiciones para negociar. Pendientes.