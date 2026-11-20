Bibiana Belsasso. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Investigar la historia del narcotráfico durante más de 40 años es una tarea enorme. Jorge Fernández Menéndez lleva ese tiempo documentando su evolución, no desde la nota roja, sino desde las estructuras de poder que lo rodean. Ese trabajo está reunido en La guerra interminable, una obra de dos tomos publicada por Editorial Planeta, bajo el sello Ariel.

El recorrido comienza en 1985, con el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, y llega hasta la actualidad. Se trata de un libro de consulta para entender cómo el narcotráfico ha evolucionado y cómo llegamos al escenario actual. Esta semana, en La Razón, conversamos con Jorge Fernández Menéndez para conocer la historia detrás de estos dos volúmenes y las claves de una investigación que abarca más de cuatro décadas.

El comunicador, en imagen de archivo. ı Foto: Especial

Bibiana Belsasso (BB): En los años 90, el narcotráfico se cubría como nota policiaca. Tú decidiste investigarlo como una estructura de poder. ¿Por qué?

Jorge Fernández Menéndez (JFM): Comienzo a escribir sobre narcotráfico a principios y mediados de los años 90, y lo quise hacer interpretándolo como un grupo de poder. En esa época, el narcotráfico era prácticamente nota roja; lo cubrían los mismos colegas que cubrían la fuente policiaca. Pero el narcotráfico era entonces, y lo es ahora, un factor de poder que cada vez se cruza más con la política. Y la historia del narcotráfico es, de alguna forma, la historia del país en los últimos 40 años.

BB: El libro arranca en 1985 con el asesinato de Enrique Camarena. Cuatro décadas después, ese caso sigue abierto: el proceso contra Rafael Caro Quintero en Estados Unidos y la cadena perpetua para Ismael El Mayo Zambada. Lo que pasó hace 40 años está vigente.

JFM: Es un tema vigente, sobre todo por el juicio de Rafael Caro Quintero, que es quien ordena el secuestro, la tortura y el asesinato de Camarena. Desde 1985 hasta hoy, hay una historia que no cambia: la relación entre México y Estados Unidos cruzada por el narcotráfico. El libro es, sobre todo, una amplísima crónica, con muchos reportajes de cómo se fueron sucediendo las cosas. Es también la historia de sus personajes. No se puede entender el narcotráfico sin entender a sus grandes personajes.

BB: Han caído capos, han desaparecido cárteles enteros, han surgido otros. Pero el negocio nunca se detiene. ¿Qué cambió en estos 40 años y qué sigue igual?

JFM: El negocio sigue, y la modificación es notable, pero tampoco ha sido tanta. El narcotráfico se explica por dos fenómenos que van de la mano. Por una parte, los cárteles son estructuras con raíces familiares y compromisos de omertà, como dirían los sicilianos: la palabra, las lealtades, los juramentos.

Por otra, tienen un componente ineludible del crimen organizado: la corrupción de instancias del Estado para poder desarrollarse. Hay personajes que han estado presentes prácticamente las cuatro décadas: El Mayo, Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo, que acaba de morir. Hay otros que fueron importantísimos, como Amado Carrillo, El Señor de los Cielos, que murió en 1997; su hermano, Vicente, fue enviado desde México a EU y está preso allá. Y hay quienes marcaron distintas épocas, como El Chapo Guzmán o El Mencho.

Desde 1989 hasta ahora, con todas las reconfiguraciones, las estructuras geográficas terminan siendo muy similares. Lo que sí cambió en forma notable es el empoderamiento de esos grupos. Siempre tuvieron poder, pero lo que lograron en los últimos ocho años, sobre todo en los seis de López Obrador, fue inédito. Nunca se empoderaron tanto como con la estrategia de “abrazos, no balazos”.

LA GUERRA INTERMINABLE ı Foto: Especial

BB: Recorres a los Arellano Félix, El Marro y al Cártel de Santa Rosa de Lima. Todos, de una u otra forma, tuvieron un padrino político. ¿Sin protección del Estado no existiría el narco como lo conocemos?

JFM: Es lo que hoy llamamos narcopolítica. Después de muchos años investigando, llego a una conclusión, que no es exclusivamente mía, porque otros también la han estudiado: las redes de complicidad y protección política son las que explican, entre otros factores, que puedas detener o abatir a muchos líderes y que al final esas redes se reproduzcan. Lo vemos todos los días: detienen a un líder, abaten a otro, y la estructura sigue. Incluso se terminan reproduciendo cárteles que creíamos desaparecidos, como Los Zetas o el de Santa Rosa de Lima, precisamente porque tienen redes de protección que permiten reemplazar a un líder por otro.

BB: Los Zetas fueron el cártel más violento que ha conocido el país. Hoy parece que ya no existen. ¿Qué pasa realmente cuando un cártel “desaparece”?

JFM: No desaparecen. El Cártel del Noreste es su heredero, y hay grupos en distintos estados que vienen de Los Zetas. Las organizaciones quedan. La destrucción de Los Zetas y la de los Beltrán Leyva son dos historias de éxito del Estado mexicano. Pero en estos 40 años, desde el caso Camarena hasta ahora, no hemos tenido una estrategia coherente y única contra el narcotráfico. Cambian los sexenios, cambian los gobiernos, cambian las personas que los combaten y cambian las estrategias.

BB: Y en ese ir y venir, organizaciones como La Familia Michoacana regresan más fuertes que antes.

JFM: Pasa con todos. Los Zetas y los Beltrán Leyva prácticamente desaparecieron, pero quedaron grupos que fueron creciendo. El propio grupo de El Mencho, que venía del Cártel del Milenio de Michoacán, sufrió innumerables golpes y se regeneró. Primero fueron sicarios de Nacho Coronel, después los llamados Matazetas, y terminaron siendo el Cártel Jalisco Nueva Generación. La explicación fundamental es que tienen redes de protección política: logran corromper al sistema, hay quienes los defienden, quienes los apoyan y les permiten operar con un margen muy grande de impunidad.

BB: Son 40 años de archivo. ¿Cómo seleccionas tanta información?

JFM: Buena parte del material está en libros ya publicados. Éste es mi libro número 18, y 10 son sobre narcotráfico. El grueso está también en la columna, en los reportajes y en Todo Personal, el programa de televisión que hacemos desde hace 17 años. Se podrían haber cinco o seis. Lo más difícil es sintetizar y elegir con qué te quedas. Hay temas que darían para otros libros: quienes estuvieron en la Dirección Federal de Seguridad, el propio Genaro García Luna, los militares que han intervenido en todo este proceso. Salvo que se relacionaran directamente con los grupos criminales, los dejé de lado, porque lo que me interesaba era la historia del narcotráfico relacionada con el poder.

BB: ¿Para quién es este libro?

JFM: Termina siendo un thriller. Puede leerse desde un punto de vista relativamente académico o simplemente como una historia tras otra. No es el trabajo de un académico, es el trabajo de un reportero. Yo me considero un reportero. Son historias que tienen, algunas, un componente teórico, pero son básicamente investigación periodística.

BB: ¿Dónde se puede conseguir?

JFM: La guerra interminable ya está en librerías y en servicios de envío como Amazon. Lo presentaremos el 30 de noviembre a las 4 de la tarde en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y en la segunda quincena de enero en la Ciudad de México.

LA GUERRA INTERMINABLE

Dónde: FIL de Guadalajara.

CUÁNDO: 30 de noviembre.

HORA: 16: 00.