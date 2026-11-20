Con la novedad de que cada vez se define más el tablero de lo que será el proceso electoral en Guerrero el año entrante. Y es que resulta que Movimiento Ciudadano, que lanzará al ruedo a un reciclado Armando Ríos Píter, anunció que no irá en coalición con ninguna otra fuerza política en la entidad. El único camino que pudiera haberle quedado, nos comentan, era que fuera con el PAN y el PRI, pero a juzgar por lo informado ayer y por las decisiones que han estado tomando los naranjas distanciándose de lo que califican como “vieja política” ese camino ya no fue viable. Ahora, nos dicen, tendrán que demostrar qué capacidad tienen de remontar, porque ahí su fuerza es muy limitada y arrancan desde un punto muy bajo. Entre quienes siguen de cerca el acontecer político en la entidad a la que ven más que adelante es a la coordinadora de la defensa de la transformación y a la postre candidata a la gubernatura, Beatriz Mojica, que ya tiene listo el auto en el que correrá esa carrera con los logos de Morena, el PVEM y el PT.