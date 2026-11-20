Quien, dicen, se puso muy creativo en la Cámara de Diputados, fue el morenista Carlos Ignacio Mier Bañuelos, al externar su propuesta de poner más cargos en la boleta. Según el legislador, estaría bueno que los titulares de la Fiscalía General de la República y de la Auditoría Superior de la Federación se elijan por voto ciudadano, como ya se hace con los jueces. La idea de Carlos Ignacio, explicó él mismo en tribuna, es que el esquema se extienda también a las fiscalías y auditorías estatales. Su argumento se basa en que el voto directo les daría más legitimidad e independencia y preservaría su autonomía y capacidad técnica. La pregunta para cuando se discuta la letra chica de esta iniciativa, si es que llega a puerto, nos dicen, es quién pondría los nombres en la boleta de quienes deberán investigar y fiscalizar a los gobiernos. Qué afanes de complicar, nos comentan.