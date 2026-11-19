La serie The Body (titulada en español El cuerpo) se ha convertido en una de las producciones de terror más comentadas en los últimos días. La historia entrelaza misterio, fe y fenómenos inquietantes, de forma que deja más preguntas que respuestas.

Todo comienza durante Halloween, cuando un grupo de bailarinas enfrenta situaciones extrañas luego de celebrar una fiesta de iniciación. En medio de esos acontecimientos, Grace consume éxtasis, por lo que luego cae en un coma inexplicable y se convierte en el centro de una serie de visiones y sucesos que dividen a los personajes entre explicaciones científicas y creencias sobrenaturales.

Descubre qué pasó con Grace al final de esta primera temporada de la serie y el final explicado en La Razón.

El cuerpo, final explicado: ¿Qué pasó con Grace en la serie de Netflix?

En los últimos minutos de The Body (titulada en español El cuerpo), Grace despierta en su cama después de permanecer en coma durante gran parte de la serie. Sin embargo, su regreso no aclara el misterio, al contrario, abre nuevas interrogantes.

Justo antes de terminar la temporada, la joven dice “Soy Dios”; la frase cambia por completo la interpretación de los hechos. Luego, la cámara muestra una vista aérea donde aparecen cada vez más manos sobre su cuerpo mientras ella tiene una ligera sonrisa en los labios. Después, la pantalla se funde a negro.

Blessed, obsessed, and a little possessed.



THE BODY premieres November 11 pic.twitter.com/sJMexum9dL — Netflix (@netflix) October 15, 2026

Fans de la serie han expresado en redes sociales que este final de El cuerpo da pie a varias interpretaciones. Una teoría sostiene que todo fue parte de una histeria colectiva alimentada por el miedo y la necesidad de creer.

Otra versión apunta a que las autoridades religiosas prefieren mantener la idea de un milagro pese a las explicaciones racionales. También existe la posibilidad de que Grace conozca realmente el significado de sus palabras o que fuerzas sobrenaturales intervengan en la historia.

Tráiler de El cuerpo

A continuación, te compartimos el tráiler oficial doblado a español latino de El cuerpo, la serie de Netflix.

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