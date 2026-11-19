Un juzgado determinó que la disculpa pública difundida por el productor Luis de Llano en YouTube no cumplió con los términos establecidos en la sentencia por daño moral del caso Sasha Sokol, por lo que se le ordenó retirar el video y le impusieron una nueva sanción de 36 horas de arresto.

La decisión se dio a conocer a través de un comunicado compartido por el equipo legal de la excantante de Timbiriche, donde se informó que la autoridad judicial revisó el video publicado por De Llano y concluyó que incumplía lo ordenado previamente.

Ordenan 36 horas de arresto para Luis de Llano por no cumplir sentencia por caso Sasha Sokol

De acuerdo con el comunicado publicado por el equipo legal de Sasha Sokol, el juzgado rechazó la disculpa pública de Luis de Llano Macedo porque “no cumple con lo ordenado en la sentencia”.

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Además, el productor deberá retirar el video publicado en YouTube y se reiteró que la disculpa deberá realizarse exactamente en los términos fijados por la resolución judicial.

La representación legal de la cantante Sasha Sokol también informó que la autoridad impuso a Luis de Llano un nuevo arresto de 36 horas por incumplimiento de las órdenes judiciales.

En el documento, los abogados subrayaron que “no es Sasha Sokol quien rechaza la disculpa. Es el propio juzgado el que determina que Luis de Llano no ha cumplido con su sentencia”. Del mismo modo, señalaron que “no se trata de una exigencia caprichosa o dolosa de la víctima”, ya que la disculpa pública es psrte de una medida de reparación derivada de los hechos acreditados durante el juicio.

El equipo jurídico agregó que el productor ha promovido más de 30 escritos, apelaciones y amparos para intentar modificar o evitar el cumplimiento de la sentencia, mientras que el juzgado le ha requerido cumplirla en 13 ocasiones.

“Luis de Llano ha buscado modificar o evitar el cumplimiento de la sentencia mediante más de 30 escritos, apelaciones y amparos. La jueza, los tribunales de apelación y la justicia federal han rechazado todos sus argumentos. El juzgado ha tenido que requerirle en trece ocasiones el cumplimiento de la sentencia y recurrir nuevamente a medidas de apremio ante su resistencia”, señalaron.

El juzgado rechaza la disculpa pública de Luis de Llano y le impone 36 horas adicionales de arresto por incumplir su sentencia



Equipo legal de Sasha Sokol informa:

El martes 17 de noviembre de 2026, el órgano judicial responsable dio a conocer nuevas decisiones judiciales en… pic.twitter.com/mLqPRCm2dR — Sasha Sokol (@SashaSokol) November 19, 2026

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