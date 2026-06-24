Fan de Japón celebra su cumpleaños en México y fue la persona más feliz al darle la mordida al pastel (VIDEO)

La afición japonesa se hizo presente en Monterrey para presenciar el juego entre su selección y el combinado de Túnez, encuentro que terminó 4-0 a favor de los Samuráis Azules, pero los fanáticos del país asiático se llevaron los reflectores en la semana por los momentos que dejaron en la Sultana del Norte.

En redes sociales comenzó a circular un video de un fan japonés que asistió a un puesto de tacos en Monterrey para cenar después del partido, pero el aficionado celebraba su cumpleaños y lo hizo en compañía de todos los paisanos, que le dieron un pastel y le cantaron las mañanitas. Todos los presentes comenzaron a gritar “mordida, mordida” y el japonés se aventó solo al pastel.

🇲🇽🇯🇵 | Un japonés decidió celebrar su cumpleaños en una taquería de Monterrey, y todos los empleados le cantaron Las Mañanitas y le prepararon un pastel.



Está viviendo el sueño mexicano. 🥹 pic.twitter.com/BjioO18jDh — Sergio 🇫🇷 (@Seergiot3ck) June 22, 2026

Los japoneses fueron la sensación en su visita a Monterrey

Japón se enfrentó a Túnez en la cancha del Estadio Monterrey y la afición de la selección asiática se robó los reflectores con los momentos que dejaron en las calles de la Sultana del Norte, armando una tremenda fiesta, pero a su modo, todo con orden.

Los fans nipones también fueron vistos arriba de la batea de una camioneta realizando cánticos y gritando por todo lo alto, mientras los mexicanos iban en la cabina riéndose de lo que ocurría. También un aficionado lloró dentro del estadio al ver que nuestros paisanos apoyaban a su selección en el encuentro, dando las gracias a todos los que estaban a su alrededor.

Otro momento fue en el que unos policías encontraron a un fan japonés tirado en las calles de Monterrey porque se había pasado de copas tras la victoria de los Samuráis Azules. Los nipones vinieron a México a disfrutar, pero, como es una costumbre, dejaron limpio cualquier recinto al que asistían.

DCO