Uruguay vs. España: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el partido del Grupo H de la Copa del Mundo 2026

Lamine Yamal será una de las figuras a seguir en el choque ante Uruguay.

Uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos del Mundial 2026 se jugará en México. Uruguay y España se enfrentarán en la Jornada 3 del Grupo H en un duelo que puede definir desde el liderato hasta el orden final de clasificación rumbo a los dieciseisavos de final.

La cita será en el Estadio Guadalajara, donde ambos equipos llegan con escenarios distintos: España tras una goleada contundente que le devolvió confianza, y Uruguay con la obligación de mejorar su funcionamiento para no complicar su futuro en el torneo.

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el partido Uruguay vs España?

Día: viernes 26 de junio

Estadio: Estadio Guadalajara

Horario: 14:00 horas.

Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX Premium

España llega encendida y Uruguay con dudas

En su último partido, España venció 4-0 a Arabia Saudita, mostrando una versión sólida y ofensiva liderada por jóvenes figuras como Lamine Yamal, acompañadas del control en medio campo de Pedri y Rodri. Ese resultado la colocó en la parte alta del grupo y le permite depender de sí misma para terminar como líder.

Uruguay, por su parte, no ha logrado despegar en el torneo. Los dirigidos por Marcelo Bielsa han empatado sus dos primeros encuentros, mostrando momentos de buen futbol, pero sin la contundencia necesaria para cerrar los partidos. La presión comienza a crecer en torno a La Celeste, que necesita un golpe de autoridad.

Alineaciones probables

Uruguay: Fernando Muslera, Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Juan Manuel Sanabria, Mathías Olivera, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Agustín Canobbio, Federico Viñas y Maximiliano Araújo.

España: Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Rodri, Pedri, Álex Baena, Dani Olmo, Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal.

Viejos conocidos en Mundiales

El enfrentamiento entre Uruguay y España tiene antecedentes en Copas del Mundo, aunque no es frecuente en instancias recientes. Ambos equipos han construido una rivalidad discreta pero con partidos intensos cada vez que se cruzan en escenarios internacionales.

Ambas selecciones se han enfrentado en cinco ocasiones a lo largo de su historia en competiciones oficiales y amistosas, con un balance ligeramente favorable para La Roja. El cruce más recordado en Mundiales se remonta a 1970, cuando España se impuso 2-1 en fase de grupos.

Hoy el contexto es distinto: ambos llegan con presión competitiva y la obligación de sumar para evitar un cruce complicado en la siguiente fase.

Con el liderato del Grupo H en juego y dos estilos de futbol contrastantes, Uruguay vs España se perfila como uno de los partidos más determinantes de esta fase de grupos del Mundial 2026. Un duelo que puede cambiar por completo el rumbo de ambos en el torneo.

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